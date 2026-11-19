Muita gente só descobre para que serve um corretor de seguros no dia em que precisa usar a apólice. O trabalho dele, porém, começa bem antes e não acaba quando a indenização sai. Dá para dividir em três tempos: antes, durante e depois do sinistro, o nome técnico do momento em que o seguro é acionado, seja numa batida de trânsito, seja num dano elétrico em casa.

O roteiro abaixo segue o dia a dia da Seguralta , corretora fundada em 1968 que hoje funciona como rede de franquias, com mais de 1.800 unidades comercializadas. O assunto interessa a quem ainda vai fazer o primeiro seguro, e é muita gente: pelas contas da CNseg, a confederação das seguradoras, só 29% da frota nacional de veículos e 17% das residências estão seguradas.

Antes: entender, comparar e explicar

O primeiro serviço do corretor é uma pergunta: o que você precisa proteger? O mercado chama isso de atendimento consultivo. Com a resposta em mãos, ele busca propostas em mais de uma companhia. Na Seguralta, são mais de 50 parceiros, entre seguradoras, operadoras de saúde e administradoras de consórcio. Entre as seguradoras estão Allianz, Bradesco Seguros, HDI, Porto, Tokio Marine e Zurich.

Para o mesmo carro ou a mesma casa, cada proposta vem diferente em coberturas, assistências, forma de pagamento e franquia, que no seguro é a parte do prejuízo que fica com o segurado. É o corretor quem põe tudo lado a lado e explica, sem economês, o que muda de uma para outra. A ideia não é ficar com o menor preço. É achar a proteção que cabe no orçamento sem deixar de fora o que importa.

“Pouca gente contrata um seguro sabendo exatamente o que está contratando. O trabalho do corretor é entender o que a pessoa precisa proteger, comparar as propostas e explicar a diferença entre elas antes da assinatura”, afirma Gustavo Zanon, CEO da Seguralta.

Durante: quando o seguro é acionado

Na hora do sinistro, o corretor mostra quais documentos separar, fala com a seguradora e acompanha o processo até a indenização. Na Seguralta, o tempo médio de resposta nos sinistros ficou abaixo de 24 horas em 2025, segundo a empresa. Para quem nunca acionou um seguro, ter ao lado alguém que conhece o caminho ajuda a não se perder nas etapas.

Depois: a apólice continua sendo cuidada

Resolvida a ocorrência, o trabalho segue. Os franqueados da rede usam um super app de gestão próprio, o Core, que acompanha vendas, apólices a vencer, renovações, propostas pendentes e parcelas em atraso. Na prática, é o que permite ao corretor lembrar o cliente da renovação e rever as coberturas quando a vida muda: um carro novo, uma mudança de endereço, um filho que começou a dirigir.

Criado pela própria empresa e apresentado em dezembro de 2023, o Core ficou em 1º lugar na categoria Processos e Tecnologias do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido pela CNseg, em dezembro de 2024.

“A tecnologia não entrou para substituir o corretor. Entrou para tirar da mesa dele o trabalho repetitivo, para que sobre tempo de ouvir o cliente”, diz Zanon.

E dá para falar com alguém de perto?

Na rede, há franqueados com ponto comercial e equipe e há os que trabalham em home office. Em qualquer formato, quem conduz a conversa é um corretor, em geral da mesma região do cliente.

Então, muda tudo?

Ter um corretor não muda o seguro em si: as coberturas são as da seguradora escolhida. Muda quem está do seu lado em cada etapa. Antes, para comparar e explicar. Durante, para tratar com a seguradora. Depois, para manter a apólice em dia. Para quem prefere resolver com uma pessoa, e não sozinho, é essa a diferença.