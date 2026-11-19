Quem viaja a trabalho com frequência conhece bem o roteiro: conexões em excesso, horários pouco adequados, longas esperas no aeroporto e dificuldade para resolver um imprevisto no meio do caminho. Para a MAAC Travel , que atua na gestão de viagens corporativas , esses detalhes vão além do incômodo e influenciam a produtividade do profissional e a forma como ele enxerga a empresa.

Transtorno virou rotina

Os números mostram que a situação é comum. O relatório Business Travel Outlook 2026, da seguradora Zurich, ouviu 4 mil profissionais que viajaram ao exterior a trabalho em 2025. Desse total, 80% enfrentaram ao menos um transtorno nos deslocamentos ao longo do ano, e os atrasos de voo foram citados por 52% dos entrevistados.

Embora o objetivo principal de uma viagem corporativa seja atender às necessidades do negócio, as condições oferecidas a quem viaja fazem diferença no resultado. Um profissional que chega cansado, depois de horas de espera e várias conexões, tende a render menos nos compromissos que motivaram o deslocamento.

A atenção à experiência acompanha uma mudança no mercado. Segundo o Business Travel Index 2026, da GBTA (Global Business Travel Association), o número de viagens corporativas no mundo deve crescer 1,3% em 2026, para cerca de 1,84 bilhão. Para a entidade, as empresas não deixaram de viajar, mas estão mais seletivas e focadas em produtividade, o que torna cada deslocamento mais importante para quem viaja e para o negócio.

Quando a passagem mais barata cansa mais

Por isso, na escolha de passagens e hospedagens, o preço inicial não deve ser o único ponto observado. Horários, localização do hotel, flexibilidade das tarifas, tempo de deslocamento e condições de descanso também fazem parte da análise.

A localização da hospedagem é um exemplo. Um hotel distante dos compromissos soma tempo de trânsito a um dia que já começa cedo, e o profissional chega às reuniões com menos disposição.

Segundo a MAAC Travel, uma alternativa aparentemente mais econômica pode gerar custos indiretos quando exige longos deslocamentos, aumenta o desgaste de quem viaja ou compromete a disponibilidade do profissional para os compromissos de trabalho.

Regras que ajudam a viagem a fluir

Para equilibrar as contas da empresa e o bem-estar de quem viaja, a MAAC Travel defende critérios que contemplem os dois lados. Padrões de hospedagem, orientações sobre horários e procedimentos de atendimento tornam os deslocamentos mais organizados e previsíveis.

Ter a quem recorrer quando um voo muda ou uma reserva dá problema também conta. Procedimentos de atendimento definidos evitam que o profissional precise resolver tudo sozinho, longe de casa e com a agenda apertada.

A atenção ao descanso também aparece nas outras frentes da gestão de viagens para 2027. Na visão da MAAC Travel, mesmo as iniciativas de sustentabilidade precisam considerar a experiência do colaborador, preservando seu descanso, sua segurança e sua produtividade.

Menos desgaste, mais resultado

Empresas que demonstram preocupação com as condições das viagens fortalecem a percepção de valorização das pessoas e podem contribuir para o engajamento das equipes. Para quem viaja, isso se traduz em itinerários mais equilibrados e em suporte quando algo sai do previsto.

Uma viagem a trabalho fica mais cansativa quando o roteiro acumula conexões, horários ruins e longas esperas. Considerar esses fatores no planejamento, ao lado do preço, é o que ajuda a proteger o descanso e a produtividade de quem está na estrada.