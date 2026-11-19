Quem acompanha a tecnologia para academias tem um nome novo para conhecer. A Pacto Soluções , que desenvolve software de gestão para o setor desde 1999, passou a se chamar Pactogym Soluções após comprar a octagym.ai , plataforma de gestão com inteligência artificial para academias, estúdios e redes. O valor da operação não foi divulgado.

A nova marca chega com uma mudança de proposta. A octagym.ai, que nasceu com a IA no centro do produto, virou o sistema de gestão do grupo, e a ideia é que a tecnologia trabalhe no resultado da academia: vender mais, perder menos alunos e recuperar receita.

O que a Pactogym quer entregar

“Sempre investimos muito da nossa inteligência em tecnologia e serviço que impactem de fato a realidade dos nossos clientes. Agora trazemos para o ecossistema uma tecnologia que apoia não só a gestão, mas também a execução. Em muitas atividades, ela mesma entrega o resultado: a oportunidade de venda, a fidelização e uma experiência melhor para o aluno”, afirma Leonardo Borges, diretor executivo da Pactogym.

Como a IA aparece na rotina

Segundo a empresa, a inteligência artificial não é um módulo extra. Agentes de IA atendem leads pelo WhatsApp e cuidam de campanhas no Meta Ads. Com a integração a assistentes como Claude e ChatGPT, o gestor pode consultar indicadores e operar o negócio conversando.

A plataforma reúne ainda, em um único sistema, captação de alunos com IA, matrícula digital, cobrança recorrente, controle de acesso por reconhecimento facial, QR code e NFC, financeiro, fiscal, compras, RH, contratos, fidelização, eventos e portal próprio. Para redes e franqueadoras, há gestão multiunidade, padrões de rede, DRE consolidado, orçamento e ferramentas de expansão.

“Muitos sistemas ajudam a organizar a operação. A octagym.ai também trabalha para que a academia venda mais e perca menos alunos, sem a necessidade de conectar módulos de sistemas diferentes”, diz Silvio Meireles Soares, cofundador e COO da octagym.ai. “Com a Pactogym, ela ganha escala e presença nacional para chegar a muito mais gestores fitness.”

E para quem já usa a Pacto?

Os clientes atuais podem migrar para a octagym.ai a partir de dezembro de 2026, de forma voluntária. Os fundadores da plataforma seguem nos mesmos cargos: Silvio Meireles Soares como COO, Gustavo Ferreira Souza como CTO e Thiago Vinicius Silva Santos como CRO.

“Tornou-se indispensável fazer essa união com uma tecnologia nativa em inteligência artificial, para liberar tempo das pessoas e ajudar o mercado fitness a performar, crescer e levar saúde a muito mais gente no Brasil”, completa Borges.

Uma marca com escala nacional

Com a união, o grupo passa a atender, segundo a empresa, redes como Ironberg, The Simple Gym, Live, Korpus, Corpo e Saúde e Greenlife, além de mais de 80 outras redes de academias e estúdios. O ecossistema Pactogym soma milhares de academias clientes e mais de 2 milhões de usuários ativos em seu sistema e aplicativos.

O mercado em que a nova marca atua também cresce. O Panorama Setorial Fitness, 4ª edição, da Fitness Brasil, mostra com dados do CONFEF que o país passou de 22.581 CNPJs ativos de centros de atividades físicas em 2015 para 62.718 em julho de 2025. A empresa, que já tem frentes de pagamentos e wearables, afirma estar aberta a novas aquisições no setor.

A Pactogym é, portanto, a nova marca da Pacto Soluções, agora com a octagym.ai como produto de gestão e a inteligência artificial no centro do atendimento, das vendas e da operação das academias.