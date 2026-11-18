A manutenção preventiva da frota é parte importante da organização das atividades no agronegócio. Veículos de apoio, caminhões, tratores e equipamentos utilizados nas propriedades rurais operam sob condições distintas, tornando necessária a escolha criteriosa dos lubrificantes. O debate sobre especificações técnicas também integra o contexto empresarial da Menzoil Lubrificantes, que tem Filipe Arges Cursage como cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios.

Com unidade industrial em Louveira (SP) e laboratório próprio, a fabricante está ampliando seu portfólio automotivo com o GF-7B, óleo integralmente sintético SAE 0W-16. O lançamento, segundo a empresa, atende às classificações API SQ e API SP e à especificação ILSAC GF-7B, voltadas a aplicações compatíveis em motores automotivos modernos.

Embora o produto não seja apresentado como solução para tratores ou máquinas agrícolas a diesel, sua chegada ao mercado evidencia um princípio relevante para a gestão de qualquer frota: a especificação do lubrificante deve acompanhar as exigências do equipamento. Motores agrícolas, sistemas hidráulicos, transmissões e veículos de passeio podem demandar produtos completamente diferentes.

Nas propriedades rurais, a organização da manutenção precisa considerar o calendário das atividades e as condições de trabalho. Poeira, temperaturas elevadas, variações de carga e longos períodos de operação são fatores que podem influenciar as necessidades de acompanhamento dos equipamentos, sempre conforme as orientações de seus fabricantes.

A classificação SAE descreve o comportamento da viscosidade do óleo em condições distintas de temperatura. Na identificação 0W-16, a primeira parte está relacionada ao desempenho em baixas temperaturas, enquanto a segunda corresponde à faixa de viscosidade em temperaturas mais elevadas. Essa informação não substitui os requisitos de desempenho definidos para cada aplicação.

As categorias API, estabelecidas pelo American Petroleum Institute, permitem identificar níveis de desempenho exigidos dos lubrificantes. Já as especificações ILSAC são desenvolvidas com a participação de fabricantes de automóveis. A leitura conjunta dessas informações contribui para evitar a utilização de produtos inadequados, mesmo quando apresentam viscosidades semelhantes.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) orienta que a escolha observe a viscosidade SAE e o nível de desempenho API ou ACEA indicados para o veículo. A consulta ao manual continua sendo a principal referência para identificar os requisitos aplicáveis, inclusive quando existem dúvidas sobre a possibilidade de substituir um produto anteriormente utilizado.

O registro das intervenções realizadas em cada equipamento pode contribuir para a organização das rotinas de manutenção. Informações sobre horas de funcionamento, quilometragem, datas de troca e produtos empregados auxiliam o planejamento das próximas intervenções e a identificação de necessidades de acompanhamento técnico.

A gestão de estoques também merece atenção nas propriedades que possuem frotas diversificadas. A identificação das embalagens e a separação dos produtos por aplicação ajudam a prevenir misturas e substituições inadequadas. A definição dos intervalos de troca deve considerar as recomendações do fabricante e as condições previstas para a operação.

A diversidade de equipamentos disponíveis nas propriedades torna importante a identificação dos pontos de lubrificação e dos produtos previstos para cada sistema. A consulta à documentação técnica pode orientar a programação das compras e a separação dos materiais utilizados nas intervenções. Essa organização contribui para evitar improvisos durante as atividades produtivas.

A especificação mais recente não implica compatibilidade automática com todas as gerações de motores. O acompanhamento das informações técnicas permite reconhecer mudanças nas recomendações de manutenção. Produtos com características distintas não devem ser tratados como alternativas automaticamente equivalentes. A existência de diferentes categorias de desempenho reflete a diversidade de projetos disponíveis no mercado. A escolha deve ser criteriosa.

A atualização do portfólio automotivo da empresa de Filipe Arges Cursage permite destacar a relevância das especificações em um mercado diversificado. No campo, a aplicação de qualquer produto deve ser avaliada individualmente, de acordo com o equipamento e a orientação técnica correspondente.