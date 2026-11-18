Daniel Dourado de Souza, conhecido profissionalmente como Daniel Dourado, é um corretor de imóveis brasileiro em Orlando, Flórida, vinculado à Premier Sotheby’s International Realty. O profissional integra o RealTrends Verified 2026 na categoria de agentes individuais, com US$ 12,05 milhões em volume de vendas e 19 participações em transações imobiliárias, contabilizadas pelo ranking como sides.

De acordo com seu perfil oficial na RealTrends, os resultados correspondem às vendas realizadas em 2025. Na edição de 2026, Daniel aparece na 35ª posição da classificação de agentes individuais de Orlando por volume de vendas.

O que representa o reconhecimento da RealTrends

O RealTrends Verified apresenta rankings de agentes e equipes com base em produção imobiliária verificada, incluindo volume de vendas e participações em transações. As classificações são organizadas em diferentes recortes, como país, estado e cidade.

Para quem pesquisa um corretor em Orlando, o perfil público permite consultar os resultados reconhecidos e identificar a empresa à qual o profissional está vinculado. A participação de Daniel está registrada na categoria individual do programa.

Atuação com casas de férias na região de Orlando

As casas de férias, também conhecidas como vacation homes, estão entre as principais áreas de atuação de Daniel Dourado. Seu trabalho inclui a representação de compradores e vendedores interessados em imóveis na região de Orlando e em mercados próximos, como Kissimmee, Davenport e Clermont.

Entre as comunidades apresentadas em seu site profissional estão Magic Village, Windsor Island e Windsor Cay. A atuação nesse segmento atende diferentes objetivos de compra, como uso durante as férias e aquisição de propriedades destinadas ao aluguel por temporada, conforme as regras aplicáveis a cada imóvel.

A escolha de uma vacation home envolve comparar localização, características da propriedade e custos de manutenção. Para quem pretende alugar, também entram na análise as despesas de operação e as regras de locação. Esses fatores ajudam a definir se uma casa é adequada ao objetivo do comprador.

Imóveis de luxo em Windermere e Dr. Phillips

Além das propriedades de férias, Daniel trabalha com imóveis de luxo e residências para moradia. Seu perfil na Premier Sotheby’s International Realty destaca a atuação em Windermere, Dr. Phillips e Bella Collina, na Flórida Central.

Atendimento em português para brasileiros

Daniel Dourado atende em português, inglês e espanhol. O atendimento em português facilita a comunicação com compradores brasileiros interessados em adquirir uma casa em Orlando, buscar uma propriedade de férias ou organizar uma mudança para a região.

Os serviços divulgados pelo profissional incluem seleção de imóveis, visitas, análise de opções, negociação e acompanhamento até o fechamento da compra, conhecido nos Estados Unidos como closing. O trabalho também contempla clientes internacionais que buscam apoio para sua mudança residencial.

Sobre Daniel Dourado

Daniel Dourado é Global Real Estate Advisor da Premier Sotheby’s International Realty, com base no escritório Southwest Orlando, em Dr. Phillips. Atua com compra e venda de imóveis na Flórida Central, com foco em casas de férias, propriedades de luxo e residências para moradia.

Site: https://danieldourado.us/