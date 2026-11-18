A introdução de novas especificações internacionais para óleos automotivos acompanha a transformação dos projetos de motores. Requisitos relacionados à proteção contra desgaste, ao controle de depósitos e à eficiência de combustível estão entre os parâmetros que orientam a evolução dos lubrificantes. A Menzoil Lubrificantes, empresa que tem Filipe Arges Cursage como cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios, amplia sua atuação nesse segmento com um novo produto.

Produzido para aplicações compatíveis com a viscosidade SAE 0W-16, o GF-7B é um lubrificante integralmente sintético que, conforme informações da fabricante, atende às categorias API SQ e API SP e à especificação ILSAC GF-7B. A companhia possui unidade industrial em Louveira (SP) e laboratório próprio.

Introduzida em março de 2025, a categoria API SQ contempla requisitos associados a fenômenos como a pré-ignição em baixa velocidade, o desgaste da corrente de comando e a formação de depósitos. Esses parâmetros ajudam a compreender por que a seleção do óleo não pode se limitar à viscosidade apresentada na embalagem.

A especificação ILSAC GF-7 também entrou em vigor em março de 2025. Sua variante GF-7B é direcionada especificamente aos lubrificantes SAE 0W-16. Entre os requisitos estão proteção do motor, controle de depósitos, desempenho em baixas temperaturas e eficiência de combustível. A aplicação deve seguir as orientações técnicas de cada montadora.

A classificação SAE descreve o comportamento da viscosidade do óleo em condições distintas de temperatura. Na identificação 0W-16, a primeira parte está relacionada ao desempenho em baixas temperaturas, enquanto a segunda corresponde à faixa de viscosidade em temperaturas mais elevadas. Essa informação não substitui os requisitos de desempenho definidos para cada aplicação.

As categorias API, estabelecidas pelo American Petroleum Institute, permitem identificar níveis de desempenho exigidos dos lubrificantes. Já as especificações ILSAC são desenvolvidas com a participação de fabricantes de automóveis. A leitura conjunta dessas informações contribui para evitar a utilização de produtos inadequados, mesmo quando apresentam viscosidades semelhantes.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) orienta que a escolha observe a viscosidade SAE e o nível de desempenho API ou ACEA indicados para o veículo. A consulta ao manual continua sendo a principal referência para identificar os requisitos aplicáveis, inclusive quando existem dúvidas sobre a possibilidade de substituir um produto anteriormente utilizado.

O emprego de lubrificantes de menor viscosidade em determinados motores está relacionado à busca por redução de perdas por atrito. Entretanto, a utilização de um óleo mais fino em um projeto que exige outra viscosidade não constitui, por si só, uma melhoria tecnológica. As características construtivas do motor definem os limites da aplicação.

A compatibilidade com veículos híbridos também depende do projeto do propulsor a combustão. Cada fabricante estabelece requisitos próprios, que podem variar entre modelos e versões. Por isso, a existência de uma especificação mais recente não autoriza automaticamente a substituição do produto indicado no manual.

O controle de depósitos e a proteção contra o desgaste são exemplos de requisitos que não podem ser avaliados apenas pela observação visual do óleo. As classificações de desempenho reúnem parâmetros técnicos destinados a caracterizar o comportamento dos produtos. O consumidor deve observar as informações declaradas pelo fornecedor sem confundi-las com uma autorização universal de uso.

A identificação do produto pode ser conferida antes da realização de cada serviço de manutenção. A especificação mais recente não implica compatibilidade automática com todas as gerações de motores. O acompanhamento das informações técnicas permite reconhecer mudanças nas recomendações de manutenção. A identificação da aplicação prevista é importante tanto na compra quanto no armazenamento do produto. Produtos com características distintas não devem ser tratados como alternativas automaticamente equivalentes. A existência de diferentes categorias de desempenho reflete a diversidade de projetos disponíveis no mercado.

A companhia da qual Filipe Arges Cursage é cofundador passa a oferecer o GF-7B em embalagens de um litro e tambores de 200 litros. A disponibilidade comercial amplia as opções para aplicações compatíveis com a tecnologia apresentada.