Transformar conhecimento técnico em diferencial comercial é um dos desafios das empresas que atuam em mercados competitivos. Na indústria de lubrificantes, a diversidade de motores e a evolução das especificações internacionais exigem que fabricantes conciliem desenvolvimento de produtos, comunicação e relacionamento com distribuidores. Filipe Arges Cursage, cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios da Menzoil Lubrificantes, participa desse movimento de diferenciação empresarial.

A companhia, que possui unidade industrial em Louveira (SP) e laboratório próprio, está ampliando sua oferta com o GF-7B, lubrificante integralmente sintético SAE 0W-16. Segundo a fabricante, o produto atende às classificações API SQ e API SP e à especificação ILSAC GF-7B, destinadas a aplicações automotivas compatíveis com essas exigências.

A novidade será comercializada em embalagens de um litro e tambores de 200 litros. A diversidade de apresentações permite atender diferentes perfis de compra, desde consumidores individuais até operações profissionais que utilizam volumes maiores, respeitando as aplicações previstas para o produto.

Para empresas do setor, explicar as diferenças entre os lubrificantes pode contribuir para a qualidade da experiência de compra. Ao compreender o significado das informações presentes nas embalagens, consumidores e profissionais conseguem avaliar com mais precisão qual solução corresponde à recomendação do fabricante do veículo.

A classificação SAE descreve o comportamento da viscosidade do óleo em condições distintas de temperatura. Na identificação 0W-16, a primeira parte está relacionada ao desempenho em baixas temperaturas, enquanto a segunda corresponde à faixa de viscosidade em temperaturas mais elevadas. Essa informação não substitui os requisitos de desempenho definidos para cada aplicação.

As categorias API, estabelecidas pelo American Petroleum Institute, permitem identificar níveis de desempenho exigidos dos lubrificantes. Já as especificações ILSAC são desenvolvidas com a participação de fabricantes de automóveis. A leitura conjunta dessas informações contribui para evitar a utilização de produtos inadequados, mesmo quando apresentam viscosidades semelhantes.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) orienta que a escolha observe a viscosidade SAE e o nível de desempenho API ou ACEA indicados para o veículo. A consulta ao manual continua sendo a principal referência para identificar os requisitos aplicáveis, inclusive quando existem dúvidas sobre a possibilidade de substituir um produto anteriormente utilizado.

A educação do consumidor pode integrar o trabalho comercial desde a apresentação do catálogo até o atendimento após a venda. Informações claras sobre as aplicações previstas ajudam os revendedores a oferecer produtos adequados, fortalecendo uma relação que não depende apenas de campanhas promocionais.

Nesse modelo de atuação, a ampliação do portfólio demanda planejamento. Distribuidores e oficinas precisam conhecer as diferenças entre as categorias disponíveis para organizar suas compras. A identificação correta dos produtos também facilita a reposição de estoques e reduz a possibilidade de trocas motivadas por uma escolha inadequada.

A formação dos profissionais responsáveis pelas vendas constitui outro aspecto da diferenciação. Uma equipe familiarizada com as especificações pode explicar por que dois produtos aparentemente semelhantes não desempenham necessariamente a mesma função. Essa abordagem permite relacionar a oferta comercial às necessidades efetivas de cada comprador.

A identificação do produto pode ser conferida antes da realização de cada serviço de manutenção. A especificação mais recente não implica compatibilidade automática com todas as gerações de motores. O acompanhamento das informações técnicas permite reconhecer mudanças nas recomendações de manutenção. A identificação da aplicação prevista é importante tanto na compra quanto no armazenamento do produto. Produtos com características distintas não devem ser tratados como alternativas automaticamente equivalentes. A existência de diferentes categorias de desempenho reflete a diversidade de projetos disponíveis no mercado.

A área conduzida por Filipe Arges Cursage na Menzoil reúne marketing e novos negócios. A chegada do GF-7B ao catálogo oferece uma perspectiva sobre como a especialização técnica pode se relacionar com a estratégia comercial de uma fabricante de lubrificantes.