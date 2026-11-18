A evolução dos motores automotivos está transformando a relação dos brasileiros com a manutenção dos veículos. A busca por eficiência energética e a adoção de tecnologias que permitem reduzir o atrito interno ampliam a importância da escolha do óleo lubrificante. Nesse cenário, Filipe Arges Cursage, cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios da Menzoil Lubrificantes, integra a estratégia empresarial de atualização do portfólio da fabricante.

Com unidade industrial em Louveira, no interior de São Paulo, e laboratório próprio, a companhia apresenta ao mercado o GF-7B, óleo integralmente sintético de viscosidade SAE 0W-16. Segundo a fabricante, o produto atende às classificações API SQ e API SP e à especificação ILSAC GF-7B, contemplando aplicações em veículos modernos a gasolina, etanol, flex, GNV e sistemas híbridos, desde que observadas as recomendações das montadoras.

O lançamento ocorre em um ambiente no qual a informação técnica ganha importância para o consumidor. A aparência do óleo, sua marca ou a semelhança entre embalagens não asseguram a compatibilidade com determinado motor. A decisão precisa considerar tanto a viscosidade quanto o nível de desempenho exigido pelo projeto do veículo.

A modernização dos automóveis também modifica hábitos consolidados entre motoristas. Produtos utilizados durante anos em modelos anteriores podem não corresponder às necessidades de propulsores mais recentes. A evolução das tecnologias embarcadas torna indispensável consultar o manual antes da compra ou da substituição do lubrificante.

A classificação SAE descreve o comportamento da viscosidade do óleo em condições distintas de temperatura. Na identificação 0W-16, a primeira parte está relacionada ao desempenho em baixas temperaturas, enquanto a segunda corresponde à faixa de viscosidade em temperaturas mais elevadas. Essa informação não substitui os requisitos de desempenho definidos para cada aplicação.

As categorias API, estabelecidas pelo American Petroleum Institute, permitem identificar níveis de desempenho exigidos dos lubrificantes. Já as especificações ILSAC são desenvolvidas com a participação de fabricantes de automóveis. A leitura conjunta dessas informações contribui para evitar a utilização de produtos inadequados, mesmo quando apresentam viscosidades semelhantes.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) orienta que a escolha observe a viscosidade SAE e o nível de desempenho API ou ACEA indicados para o veículo. A consulta ao manual continua sendo a principal referência para identificar os requisitos aplicáveis, inclusive quando existem dúvidas sobre a possibilidade de substituir um produto anteriormente utilizado.

A expansão das alternativas disponíveis nas prateleiras exige atenção também no momento da troca de óleo. Identificar a versão do motor e verificar as recomendações específicas para aquele modelo são procedimentos que ajudam a reduzir equívocos. A orientação é particularmente útil para proprietários de veículos usados, que nem sempre conhecem o histórico completo de manutenção.

Os sistemas híbridos acrescentam novas particularidades ao universo automotivo. A presença de um motor elétrico não elimina necessariamente a demanda por lubrificação do propulsor a combustão. As condições de funcionamento desse conjunto devem ser consideradas conforme as instruções da montadora.

A compra de um lubrificante também envolve a capacidade de localizar as informações relevantes no rótulo. A indicação de uma categoria de desempenho e a identificação da viscosidade devem ser interpretadas em conjunto. Diante de dúvidas, o motorista pode recorrer à documentação do automóvel e ao atendimento técnico, evitando decidir com base exclusivamente na indicação informal de terceiros.

O acompanhamento das informações técnicas permite reconhecer mudanças nas recomendações de manutenção. Produtos com características distintas não devem ser tratados como alternativas automaticamente equivalentes. A existência de diferentes categorias de desempenho reflete a diversidade de projetos disponíveis no mercado. A troca de óleo deve considerar também a substituição do filtro, quando prevista no plano de manutenção.

Para Filipe Arges Cursage, a posição ocupada na estrutura da Menzoil envolve a conexão entre o mercado e as soluções oferecidas pela fabricante. A atualização do catálogo ocorre em um contexto no qual a diversidade de aplicações exige informações acessíveis e tecnicamente consistentes.