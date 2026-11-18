Dá. Quanto custa, até que horas abre, parcela no cartão, entrega no mesmo dia: as perguntas que chegam pelo WhatsApp são quase sempre as mesmas, e um agente de inteligência artificial (IA) consegue responder a elas a qualquer hora, inclusive quando a equipe já foi embora. A dúvida de quem tem um negócio costuma ser outra: como fazer isso sem parecer um robô.

Tirar dúvidas ou pedir informações é o que 79% dos usuários fazem quando procuram empresas no aplicativo, segundo levantamento do Opinion Box realizado em julho de 2026 com mil brasileiros. Para Rael Rogowski, fundador da MultiChat , plataforma brasileira de atendimento no WhatsApp que une agentes de IA e equipe humana, da Multi Tecnologia Digital, de Porto Alegre (RS), a divisão de tarefas é simples. “Dúvida, preço, prazo e horário se repetem o dia inteiro, e é justamente isso que o cliente precisa saber para decidir. Essa parte a IA responde muito bem. Negociação, reclamação e caso fora do padrão a IA transfere para a equipe”, afirma.

As perguntas também não respeitam o horário comercial. No mesmo levantamento, 97% dos usuários dizem acessar o WhatsApp todos os dias, e 37% o mantêm aberto o dia inteiro. A dúvida sobre o preço pode chegar no almoço de domingo, e a resposta que só chega na segunda pode encontrar um cliente que já resolveu a vida.

O que não funciona: resposta com cara de robô

Um erro é confundir IA com mensagem pronta. Em outra edição da pesquisa do Opinion Box, de junho de 2025, 59% dos usuários disseram não gostar de receber respostas automáticas. Quem pergunta se a loja parcela em seis vezes e recebe “Olá! Em breve um atendente falará com você” continua sem resposta. Um agente bem configurado informa as condições de parcelamento, em tom de conversa, e avisa quando o assunto precisa de uma pessoa.

O que funciona, passo a passo

O primeiro passo é listar as perguntas que mais se repetem e escrever a resposta certa para cada uma, com preço, prazo e condições atualizados. Reler as conversas da última semana ajuda a montar a lista. A IA só responde bem o que a empresa sabe responder.

O segundo é definir o que fica fora do alcance da IA. Pedido de desconto, reclamação e situação fora do padrão vão para um atendente, assim como qualquer cliente que peça para falar com uma pessoa. Nessa troca, o cliente é avisado, e quem assume recebe a conversa inteira, para não perguntar tudo de novo.

O terceiro é testar como cliente. Vale mandar as perguntas pelo próprio celular, ler as respostas com calma e corrigir o que soar estranho ou desatualizado. Preço que mudou, promoção que acabou e horário de feriado são informações que envelhecem depressa.

O quarto é acompanhar o resultado: quantas mensagens a IA resolveu sozinha e quantas passaram para a equipe. Na LG Odontologia, clínica que usa a MultiChat, 60% das mensagens são resolvidas pela IA de forma automática, segundo a própria clínica.

Como é cobrado e para quem vale

Ferramentas desse tipo são vendidas por assinatura, e o valor varia conforme o número de atendentes e o volume de mensagens. Na MultiChat, os preços de cada plano são publicados no site. A conta interessa sobretudo a quem é pequeno: o WhatsApp é o principal canal de comunicação e de vendas de 82% dos pequenos negócios, de acordo com a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, feita entre fevereiro e março de 2026.

A resposta para a pergunta do título, então, é sim, com uma condição. “A tecnologia cuida da velocidade, do acompanhamento e do atendimento 24h. A confiança vem de o cliente saber que, se a conversa precisar, uma pessoa assume”, diz Rael. A IA responde o que se repete. O que foge da rotina continua com a equipe.