Dá para a IA responder as perguntas repetidas dos clientes no WhatsApp? Veja o que funciona
Preço, horário e forma de pagamento são dúvidas que a inteligência artificial responde a qualquer hora. O que pede atenção é o jeito de responder e o momento de passar a conversa para uma pessoa
Dá. Quanto custa, até que horas abre, parcela no cartão, entrega no mesmo dia: as perguntas que chegam pelo WhatsApp são quase sempre as mesmas, e um agente de inteligência artificial (IA) consegue responder a elas a qualquer hora, inclusive quando a equipe já foi embora. A dúvida de quem tem um negócio costuma ser outra: como fazer isso sem parecer um robô.
Tirar dúvidas ou pedir informações é o que 79% dos usuários fazem quando procuram empresas no aplicativo, segundo levantamento do Opinion Box realizado em julho de 2026 com mil brasileiros. Para Rael Rogowski, fundador da MultiChat, plataforma brasileira de atendimento no WhatsApp que une agentes de IA e equipe humana, da Multi Tecnologia Digital, de Porto Alegre (RS), a divisão de tarefas é simples. “Dúvida, preço, prazo e horário se repetem o dia inteiro, e é justamente isso que o cliente precisa saber para decidir. Essa parte a IA responde muito bem. Negociação, reclamação e caso fora do padrão a IA transfere para a equipe”, afirma.
As perguntas também não respeitam o horário comercial. No mesmo levantamento, 97% dos usuários dizem acessar o WhatsApp todos os dias, e 37% o mantêm aberto o dia inteiro. A dúvida sobre o preço pode chegar no almoço de domingo, e a resposta que só chega na segunda pode encontrar um cliente que já resolveu a vida.
O que não funciona: resposta com cara de robô
Um erro é confundir IA com mensagem pronta. Em outra edição da pesquisa do Opinion Box, de junho de 2025, 59% dos usuários disseram não gostar de receber respostas automáticas. Quem pergunta se a loja parcela em seis vezes e recebe “Olá! Em breve um atendente falará com você” continua sem resposta. Um agente bem configurado informa as condições de parcelamento, em tom de conversa, e avisa quando o assunto precisa de uma pessoa.
O que funciona, passo a passo
O primeiro passo é listar as perguntas que mais se repetem e escrever a resposta certa para cada uma, com preço, prazo e condições atualizados. Reler as conversas da última semana ajuda a montar a lista. A IA só responde bem o que a empresa sabe responder.
O segundo é definir o que fica fora do alcance da IA. Pedido de desconto, reclamação e situação fora do padrão vão para um atendente, assim como qualquer cliente que peça para falar com uma pessoa. Nessa troca, o cliente é avisado, e quem assume recebe a conversa inteira, para não perguntar tudo de novo.
O terceiro é testar como cliente. Vale mandar as perguntas pelo próprio celular, ler as respostas com calma e corrigir o que soar estranho ou desatualizado. Preço que mudou, promoção que acabou e horário de feriado são informações que envelhecem depressa.
O quarto é acompanhar o resultado: quantas mensagens a IA resolveu sozinha e quantas passaram para a equipe. Na LG Odontologia, clínica que usa a MultiChat, 60% das mensagens são resolvidas pela IA de forma automática, segundo a própria clínica.
Como é cobrado e para quem vale
Ferramentas desse tipo são vendidas por assinatura, e o valor varia conforme o número de atendentes e o volume de mensagens. Na MultiChat, os preços de cada plano são publicados no site. A conta interessa sobretudo a quem é pequeno: o WhatsApp é o principal canal de comunicação e de vendas de 82% dos pequenos negócios, de acordo com a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, feita entre fevereiro e março de 2026.
A resposta para a pergunta do título, então, é sim, com uma condição. “A tecnologia cuida da velocidade, do acompanhamento e do atendimento 24h. A confiança vem de o cliente saber que, se a conversa precisar, uma pessoa assume”, diz Rael. A IA responde o que se repete. O que foge da rotina continua com a equipe.