Pós-venda pelo WhatsApp: como evitar que o cliente esqueça sua empresa

A venda foi fechada, o cliente pagou e a conversa no WhatsApp ficou lá, parada. Para muita empresa, o trabalho termina nesse ponto. O período depois da compra, no entanto, é justamente quando dá para garantir que o cliente volte a comprar.

Foi pensando nessa etapa que a TECC Desenvolvimento e Soluções Tecnológicas incluiu o pós-venda entre as frentes do TECC 360 , plataforma de atendimento que desenvolveu primeiro para a própria operação. Ali entram confirmações automáticas de agenda, mensagens de relacionamento programadas e pesquisas para acompanhar a satisfação de quem comprou.

Por que o pós-venda cabe no WhatsApp

O cliente já está no aplicativo, e as empresas também. Segundo a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae em abril de 2026, 82% dos MEIs (microempreendedores individuais) e das micro e pequenas empresas apontam o WhatsApp como principal canal de comunicação e de vendas.

O público também se acostumou com mensagens automáticas. A pesquisa Super Panorama Mobile Time/Opinion Box, divulgada em junho de 2026, mostra que 79,4% dos brasileiros com smartphone foram atendidos por chatbots nos 12 meses anteriores. A nota média dada a esse atendimento, de 5,6 numa escala de 0 a 10, mostra que ainda há o que melhorar.

Automático, mas com gente por perto

Mensagem automática funciona melhor quando o cliente sabe que pode chamar alguém. Pesquisa do Gartner com 3.566 clientes, divulgada em agosto de 2026, aponta que 50% acham as interações mais fáceis com inteligência artificial, mas 87% consideram essencial ter a opção de falar com um atendente humano.

Para Camila Sarantopoulos, CEO e sócia da TECC, o relacionamento depois da venda é parte do que sustenta o negócio. “Somos uma empresa movida por vendas, atendimento e resolução de problemas. Trabalhamos com tecnologia, mas o que sustenta o nosso negócio é a confiança construída. Atendemos desde operações industriais complexas até estudantes. Cada um exige atenção, conhecimento e acompanhamento. Chegou um momento em que contratar pessoas na mesma velocidade das demandas tornaria o padrão de qualidade insustentável. Depois de um ano rodando a solução na nossa própria operação, entendemos que tínhamos encontrado uma resposta para um gargalo que praticamente todas as empresas enfrentam.”

O mesmo histórico do primeiro oi até depois da compra

No TECC 360, o pós-venda aproveita tudo o que veio antes. A inteligência artificial atende em linguagem natural, a qualquer hora, e passa a conversa para um especialista com o resumo na tela. Cada contato fica registrado no funil de vendas, com responsável e alerta de retorno, então a equipe sabe com quem falar, quando e sobre o quê.

A empresa, que tem 4,9 estrelas de avaliação no Google, usou o sistema internamente por mais de um ano antes de oferecê-lo a outras empresas.

O pós-venda também é a hora de conferir se o que foi combinado aconteceu, como a visita agendada ou o retorno prometido. Com o histórico centralizado, essas informações ficam em CPD (centro de processamento de dados) no Brasil, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), e não no celular particular de quem atendeu.

Quer testar?

A TECC oferece uma avaliação da operação e 7 dias de acesso experimental ao TECC 360, com acompanhamento técnico e sem compromisso contratual.

Para fazer pós-venda pelo WhatsApp, o caminho é manter o histórico de cada cliente, confirmar compromissos automaticamente, enviar mensagens de relacionamento sem exagero e perguntar como foi a experiência, sempre com a opção de falar com alguém da equipe.