De uma imobiliária líder em BH ao Grupo LRP Imóveis

Em Belo Horizonte, a Luiz Renato Imóveis é líder e referência no mercado imobiliário. Pelo Brasil, seu método já chegou a centenas de imobiliárias por meio do Acelerador de Imobiliárias.

Agora, essa trajetória ganha um novo capítulo com o Grupo LRP Imóveis, criado com o objetivo de se tornar o maior grupo de imobiliárias do país. Por trás de cada etapa dessa história está o mesmo método.

Treze anos de Belo Horizonte

Esse método começou a ser construído em 2013, ano em que Luiz Renato, engenheiro com carreira na direção de construtoras e incorporadoras, fundou a imobiliária. Hoje, a empresa reúne um time de mais de 150 pessoas, entre corretores e colaboradores, e vende R$ 40 milhões em VGV por mês.

Ao longo desses anos, a metodologia ganhou forma: um modelo de gestão pautado em processos, desenvolvido e testado no dia a dia da própria operação.

“A Luiz Renato Imóveis sempre foi o nosso laboratório. Tudo o que a gente leva para fora foi testado e validado aqui primeiro, com o nosso time e o nosso dinheiro”, afirma Luiz Renato.

Com o método consolidado em Belo Horizonte, faltava saber se ele funcionaria em outras imobiliárias e em outras cidades.

A resposta chegou em 2023, com a criação do Acelerador de Imobiliárias. A empresa de treinamento nasceu para levar a metodologia da Luiz Renato Imóveis a donos de imobiliária de todo o Brasil e às equipes que eles lideram.

Os números mostram o alcance do programa. Mais de 850 pessoas já participaram dos eventos presenciais do Acelerador, e 260 imobiliárias foram mentoradas em todo o país.

Os resultados acompanharam esse crescimento. Já são centenas de imobiliárias que mudaram de patamar e aumentaram suas vendas em poucos meses aplicando a metodologia.

“O dono de imobiliária normalmente sabe vender. O que falta, na maioria das vezes, é processo para vender todo mês, sem depender de sorte ou de um único corretor”, avalia Luiz Renato.

Foi justamente essa transformação que abriu o capítulo seguinte. À medida que as imobiliárias cresciam, seus donos passaram a procurar Luiz Renato com um convite que ia além da mentoria: queriam tê-lo participando diretamente de suas operações.

“O convite veio de forma muito natural. Esses empresários aplicavam o método, tinham resultado e queriam a gente perto das decisões, dentro da empresa”, conta Luiz Renato.

O que começou com conversas pontuais ganhou corpo. Depois de muito estudo, o próximo passo tomou forma com a criação do Grupo LRP Imóveis.

“Antes de dar esse passo, a gente precisava ter certeza de que era possível crescer junto sem perder o padrão que levou cada uma dessas imobiliárias até aqui”, afirma.

O grupo já começa robusto, com imobiliárias atuando em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. A LRP carrega a trajetória da Luiz Renato Imóveis, de onde vêm o método e o time de gestão.

O modelo de negócio da LRP, que a empresa define como inovador, é voltado à imobiliárias que já estão em operação, principalmente as que passaram pelo Acelerador de Imobiliárias. São empresas que conhecem a metodologia e buscam um crescimento sólido, apoiado na experiência do Luiz Renato, do seu time e do grupo que está sendo formado.

“A imobiliária que chega ao grupo não começa do zero. Ela já conhece o método e passa a contar com a experiência de quem aplica isso todos os dias”, explica Luiz Renato.

As projeções acompanham a ambição. Para 2027, a expectativa é que as imobiliárias do grupo somem cerca de R$ 2,5 bilhões em vendas. Para 2030, a estimativa fica entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, com cada imobiliária do grupo se tornando líder e referência no seu mercado.

“Eu vi isso acontecer em Belo Horizonte. Uma imobiliária vira referência quando a cidade passa a confiar no jeito que ela trabalha”, diz Luiz Renato.

De uma imobiliária fundada em 2013, em Belo Horizonte, a um grupo de alcance nacional, a trajetória da Luiz Renato Imóveis segue uma linha contínua. O método que estruturou a operação na capital mineira é o mesmo que o Acelerador de Imobiliárias levou a imobiliárias de todo o Brasil e o mesmo que agora sustenta o Grupo LRP Imóveis.

“Esse caminho levou a Luiz Renato Imóveis à liderança. Com a LRP, tenho certeza de que ele vai levar outras imobiliárias pelo país ao mesmo patamar”, conclui Luiz Renato.