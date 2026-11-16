BDM Digital entra na lista do Banco Central e alcança marco em sua trajetória

O BDM Digital alcançou um marco importante em sua trajetória ao integrar a relação oficial do Banco Central do Brasil (BCB) de sociedades com pedidos de autorização para prestar serviços de ativos virtuais. A solicitação, apresentada na modalidade corretora, representa um avanço no processo de adequação da plataforma às novas exigências regulatórias do mercado brasileiro.

Com o pedido apresentado dentro do prazo, o BDM Digital segue operando durante a análise, nos termos da regulamentação vigente. A inclusão na relação oficial representa uma conquista para a plataforma, que vem desenvolvendo sua estrutura operacional e ampliando sua capacidade de atuação no setor financeiro.

Para Urandir Fernandes de Oliveira, CEO do BDM Digital, o momento é resultado de anos de trabalho e preparação, além de representar um passo importante para os projetos de crescimento no Brasil e no exterior.

“Essa conquista é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos, com dedicação e responsabilidade de toda a nossa equipe. O BDM Digital está cada vez mais forte e preparado para avançar em diferentes frentes do mercado financeiro. Temos muito a comemorar e grandes perspectivas para os próximos anos, com a ampliação das nossas operações e o desenvolvimento de novas soluções para a população”, destacou Urandir.

Estruturação e novas oportunidades no mercado financeiro

A inclusão na relação oficial ocorre em um momento de mudanças significativas para o setor de ativos virtuais no Brasil. Com a regulamentação estabelecida pelo Banco Central, as plataformas passam a atender a critérios específicos relacionados à estrutura organizacional, governança, transparência, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.

Diante desse cenário, o BDM Digital está cada vez mais estruturado para acompanhar a evolução das exigências regulatórias e desenvolver novas frentes de atuação. Além dos serviços relacionados aos ativos virtuais, seus planos de expansão contemplam possibilidades nas áreas de fundos, repasses, câmbio e outras soluções financeiras, respeitadas as autorizações específicas necessárias para cada atividade.

A perspectiva é ampliar a presença da plataforma no mercado nacional e internacional, com a oferta de novos serviços e oportunidades de negócios. O fortalecimento de sua estrutura também faz parte da preparação para acompanhar o crescimento das operações e as transformações do setor.

Para a Dra. Kezia Miranda, integrante da equipe jurídica do BDM Digital e de outros negócios do ecossistema, a conquista é motivo de comemoração e representa um avanço importante para os próximos projetos da plataforma. A representante jurídica demonstrou confiança no cumprimento das exigências estabelecidas pelo Banco Central.

“É só o começo de uma nova etapa”, afirmou.

Consulte a relação oficial: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/autorizabc?modalAberto=spsavs-pedido-fase