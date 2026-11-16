Preço certo, loja falsa: como conferir o site antes de comprar o GTA 6

Quem está de olho na pré-venda do GTA VI, que chega às lojas em 19 de novembro, já não pode usar o preço para separar a loja verdadeira da falsa. Um levantamento da Kaspersky, empresa de cibersegurança, encontrou uma página voltada a brasileiros que copia a loja de um fabricante de consoles e cobra R$ 449,90, exatamente o valor da edição padrão no Brasil.

O comprador preenche nome, telefone e CPF, paga por Pix ou cartão e o jogo nunca aparece. “O golpe ficou mais difícil de perceber porque o preço não é mais a pista. Quando a página falsa cobra o valor oficial, o consumidor perde o principal sinal de alerta”, afirma Vinicius Del Rio, sócio-titular e advogado da Del Rio Advocacia , que atua em direito digital e marcas.

O que conferir antes de pagar

A primeira regra é comprar só na loja digital oficial do console ou em varejistas conhecidos. Antes de digitar CPF ou os dados do cartão, vale ler o endereço do site letra por letra.

Pedido de Pix para pessoa física é sinal de alerta, assim como qualquer oferta de “acesso antecipado”. Arquivos apresentados como vazamento ou versão de testes também não devem ser instalados: não existe versão de testes aberta ao público, e o GTA VI sai apenas para PlayStation 5 e Xbox Series, sem versão para computador anunciada.

O falso arquivo de testes instala um programa malicioso que captura senhas e dados bancários, o que pode configurar invasão de dispositivo informático, crime previsto no art. 154-A do Código Penal.

Golpe em alta

Esse tipo de fraude não para de crescer. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), o país somou 2.261.055 ocorrências de estelionato em 2025, e os registros por meio eletrônico subiram 20,6% em relação a 2024, de 286 mil para 347 mil.

Vender pela internet algo que não existe é fraude eletrônica, prevista no art. 171, §2º-A, do Código Penal, com pena de 4 a 8 anos de reclusão.

Se já pagou, corra

Quem caiu no golpe deve avisar o banco imediatamente. O MED (Mecanismo Especial de Devolução) do Pix, do Banco Central, é acionado pela instituição de quem pagou. Desde fevereiro de 2026, segundo as regras do Banco Central, a versão 2.0 rastreia o dinheiro mesmo quando ele passa por outras contas, e o prazo para pedir a devolução é de até 80 dias contados da transação. O valor só volta se ainda houver saldo.

“Tempo é o que decide. Quanto antes o banco é avisado, maior a chance de o dinheiro ainda estar na conta de destino”, diz Del Rio. Também é preciso guardar link, prints e comprovante e registrar ocorrência, de preferência em delegacia de crimes cibernéticos.

O anúncio também é prova

Muitas dessas lojas aparecem em anúncio pago nas redes sociais e nos buscadores. No julgamento do Marco Civil da Internet, o STF (Supremo Tribunal Federal) definiu que, nesses anúncios e impulsionamentos, há presunção de responsabilidade da plataforma, que pode responder sem notificação prévia, salvo se demonstrar diligência. A tese foi ajustada em junho de 2026, no julgamento dos recursos das empresas.

“O anúncio pago não é um conteúdo qualquer que passou pela plataforma. Ela recebeu para exibi-lo. Por isso, guardar o link e o print do anúncio importa tanto quanto guardar o comprovante do Pix”, orienta o advogado.

Para saber se um site de jogo é confiável, portanto, o preço não serve mais como prova: o que protege é comprar em canal oficial, conferir o endereço antes de informar CPF ou cartão, recusar Pix para pessoa física e desconfiar de qualquer promessa de acesso antecipado.