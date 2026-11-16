Cansaço em conversas de grupo pode ter relação com a audição

Sair de um almoço de família ou de um encontro com amigos se sentindo esgotado, mesmo sem ter feito nada de cansativo, é algo que muita gente atribui ao barulho ou a um dia puxado. Esse cansaço, porém, pode ter outra origem: o esforço extra que a pessoa faz para entender o que os outros estão dizendo.

Quando a audição começa a falhar, acompanhar uma conversa com várias vozes passa a exigir concentração redobrada. Na SONORITÀ Aparelhos Auditivos , centro auditivo de Belo Horizonte, a avaliação de cada paciente considera justamente as situações em que ele sente mais dificuldade para se comunicar, além da rotina e dos ambientes que frequenta.

Por que a conversa cansa

A perda auditiva não afeta todos os sons da mesma forma. Diferentes frequências podem ser atingidas de maneiras distintas, e a pessoa continua ouvindo a voz de quem fala, mas deixa de distinguir com clareza parte das palavras, principalmente com ruído de fundo. Para preencher as lacunas, o esforço aumenta.

“Em casa, no silêncio, a pessoa acompanha a conversa sem perceber o esforço que está fazendo. No restaurante, com várias vozes ao mesmo tempo, a dificuldade aparece”, explica a fonoaudióloga Tatiana Guedes.

O NIDCD (Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios da Comunicação dos Estados Unidos) destaca que a perda auditiva relacionada ao envelhecimento frequentemente aparece como dificuldade para compreender conversas, sobretudo em ambientes ruidosos.

Do cansaço ao afastamento

Com o tempo, o esforço constante pode tornar os encontros cansativos ou frustrantes, e a tendência é evitar conversas em grupo. Algumas pessoas reduzem a participação em encontros familiares e atividades coletivas que antes faziam parte da rotina. A OMS (Organização Mundial da Saúde) reconhece que alterações auditivas sem acompanhamento podem prejudicar a comunicação e a participação social.

Outros sinais costumam aparecer junto: pedir com frequência para repetir frases, aumentar o volume da televisão, confundir palavras ou responder de forma inadequada. Isoladamente, nenhum deles confirma o diagnóstico, mas todos indicam que vale procurar avaliação.

O que fazer

O primeiro passo é investigar. A avaliação começa pelas dificuldades relatadas e inclui exames como a audiometria, que identifica os limiares de audição em diferentes frequências.

“A audiometria mostra como a pessoa ouve em cada frequência, mas a avaliação também precisa considerar o que ela relata da própria rotina. É esse conjunto que orienta a conduta”, afirma Tatiana.

Nem toda dificuldade auditiva exige aparelho, e algumas alterações pedem tratamentos específicos. Se a perda for súbita, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente.

Quando o aparelho é indicado, os modelos modernos trazem processamento digital, redução de ruído e conectividade com smartphones, e alguns usam inteligência artificial para lidar com situações acústicas complexas, como as conversas em grupo. Na SONORITÀ, que trabalha com aparelhos da marca Oticon, a reabilitação é conduzida como um processo contínuo, com atenção à escolha do dispositivo, à adaptação e ao acompanhamento.

“A adaptação é um processo. Os primeiros ajustes são o ponto de partida, e o uso no dia a dia mostra o que ainda precisa ser refinado”, diz a fonoaudióloga.

Um sinal que merece atenção

Segundo a OMS, mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum grau de perda auditiva. Para quem tem saído das conversas de grupo mais cansado do que antes, a recomendação é não esperar a dificuldade aumentar: uma avaliação auditiva ajuda a entender se o esforço tem relação com a audição e qual caminho seguir.