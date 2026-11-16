Pedro & Benício em nova fase: transformação de Benício marca a retomada da dupla

A volta de Pedro & Benício aos palcos, depois de sete anos de pausa, veio acompanhada de uma mudança pessoal. Benício, primeira voz da dupla, mudou hábitos e rotina e passou por uma transformação física visível para quem acompanhava a dupla na fase anterior.

A mudança coincide com o melhor momento da carreira. “Lembrança Boa” chegou ao 17º lugar do Spotify Brasil e soma quase 63 milhões de streams, e “Os Cara Mexe”, parceria com Diego e Victor Hugo, passou de 7 milhões. A dupla tem 6,7 milhões de ouvintes mensais na plataforma e uma agenda de shows que passou nos últimos meses por cidades como Sinop, Rondonópolis, Alta Floresta, Pato Branco, Francisco Beltrão e Dionísio Cerqueira.

“Eu entendi que, para voltar de verdade, precisava cuidar de mim primeiro. Palco exige fôlego, disciplina e cabeça boa. Não dava para pedir o melhor do público sem entregar o melhor de mim”, conta Benício.

Uma carreira musical funciona como uma empresa em que o artista é, ao mesmo tempo, o produto e a operação. Shows, viagens, gravações e divulgação dependem da disposição de quem sobe ao palco. Quando a rotina não se sustenta, a agenda também não.

Para Pedro, segunda voz e irmão de Benício, a mudança refletiu na dupla inteira. “A energia dele mudou, e isso aparece no show, no estúdio, em tudo. Foi uma virada que puxou a gente junto”, afirma.

A retomada foi planejada em etapas. Primeiro veio o DVD “A Última Volta”, com participação de Zé Neto & Cristiano, que recolocou a dupla em circulação. Depois, lançamentos em sequência, como “Motivo 10” e “Pancada de Morena”, mantiveram o público por perto até as faixas que hoje estão nas paradas.

Benício evita tratar a própria mudança como receita. “Cada um tem o seu tempo e o seu jeito. O que serve para mim é constância: fazer o básico todos os dias, sem esperar a motivação aparecer”, diz.

A fase atual reúne o que a dupla não tinha na primeira passagem pelos palcos: repertório próprio em evidência, presença digital e uma rotina capaz de sustentar o ritmo. “A gente voltou mais maduro. Hoje sabemos que talento abre a porta, mas é a disciplina que mantém ela aberta”, conclui Pedro.