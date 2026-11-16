O lançamento de “Visível para IA: Como ser citado, recomendado e escolhido pelos motores generativos”, de Ricardo Sanfer, coloca em discussão uma mudança no posicionamento digital das empresas: além de conquistar espaço nos resultados dos buscadores, as marcas precisam observar como são apresentadas nas respostas das inteligências artificiais. Publicada pela Editora Viseu, a obra reúne fundamentos, exercícios e modelos de trabalho sobre Generative Engine Optimization, conhecido pela sigla GEO.

O livro foi escrito para profissionais de SEO, empreendedores, gestores de marketing e pessoas em início de carreira. Seu ponto de partida é uma pergunta de negócio: o que acontece quando um potencial cliente pede uma recomendação a uma IA e a empresa não é mencionada?

No prefácio, Sanfer relata uma situação envolvendo uma clínica que tinha presença nos resultados do Google, mas não apareceu em uma consulta ao ChatGPT sobre fornecedores do seu segmento. O episódio funciona como ponto de partida para discutir a diferença entre ocupar uma posição em uma lista de páginas e participar de uma recomendação formulada por um assistente digital.

A publicação examina essa diferença sem propor o abandono dos buscadores. A integração entre SEO e GEO, também abordada nos conteúdos da Vendemkt, mantém a importância da descoberta e da organização técnica dos sites e incorpora a análise da presença de marcas nas respostas generativas.

GEO é a disciplina voltada à visibilidade nos motores generativos. AEO, de Answer Engine Optimization, concentra-se na organização de conteúdos para mecanismos de resposta. Na abordagem da Vendemkt, as duas frentes têm papel estratégico próprio, com o SEO como infraestrutura de sustentação.

Organizado em quatro partes e 12 capítulos, “Visível para IA” parte das mudanças na busca e avança para o funcionamento dos sistemas, a aplicação das estratégias e a mensuração. O percurso inclui infraestrutura técnica, redação, dados estruturados, presença em fontes externas, credibilidade, conteúdo multimodal e ética.

Na dimensão editorial, a obra discute como formular respostas claras sem transformar o texto em uma redação repetitiva ou artificial. O assunto se aproxima do marketing de conteúdo para GEO: produzir informações úteis, explicitar o contexto e apresentar evidências que permitam ao público compreender e verificar uma afirmação.

A infraestrutura dos sites também recebe atenção. Um capítulo é dedicado a Schema Markup e dados estruturados, com a identificação de organizações, autores e conteúdos entre os temas tratados. A coerência das informações sobre uma empresa aparece ao lado das decisões de produção editorial.

O livro examina ainda a construção de autoridade fora do próprio site. Menções, fontes e demonstrações de experiência integram uma discussão sobre como tornar a presença digital mais consistente e verificável, em vez de restringir o trabalho à repetição de palavras-chave.

O acompanhamento dos resultados ocupa uma parte própria da publicação. Sanfer apresenta indicadores de presença nas respostas, participação em relação a concorrentes e sentimento das citações, além de discutir sua relação com tráfego e conversões.

O monitoramento de citações em IA amplia a análise para questões que o volume de visitas, isoladamente, não responde: a marca foi mencionada, em qual contexto e associada a quais informações? Na obra, essa observação integra um plano de testes de 90 dias, com diagnóstico inicial, implementação e novas rodadas de avaliação.

A proposta valoriza a experimentação no contexto de cada negócio. No prefácio, o autor escreve: “Não peço que você acredite em mim. Peço que você teste.” A orientação se conecta aos laboratórios, checklists e modelos de trabalho incluídos na publicação.

Fundador e CEO da Vendemkt, Sanfer tem Mestrado em Marketing Digital e Redes Sociais e em Marketing Digital e e-Commerce, além de pós-graduação em Inteligência Artificial e Marketing Estratégico. Sua atuação reúne educação e posicionamento digital de negócios.

A trajetória da Vendemkt no GEO conecta o lançamento à atuação da empresa em ensino e assessoria. Em seu posicionamento institucional, a Vendemkt se apresenta como a primeira empresa a trabalhar GEO no Brasil, oferecer cursos sobre a disciplina e estruturar assessoria especializada em citações para IA por meio de GEO e AEO.

A frente educacional inclui a Formação Avançada em GEO, dedicada ao estudo dos sistemas generativos, conteúdo, entidades, autoridade e mensuração. O livro se soma a essa atuação em um formato voltado tanto ao estudo quanto à consulta durante a execução de projetos.

Com “Visível para IA”, a discussão se desloca da presença digital como simples exposição para a forma como uma marca é compreendida durante uma busca por soluções. Informações institucionais sobre o autor e as iniciativas de educação e assessoria estão disponíveis no site da Vendemkt.