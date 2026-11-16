Pedro & Benício voltam após 7 anos e levam "Lembrança Boa" ao Top 20 do Spotify

Sete anos depois de se afastarem dos palcos e das plataformas, os irmãos Pedro e Benício colocaram “Lembrança Boa” no Top 20 do Spotify Brasil. A faixa chegou ao 17º lugar da parada em outubro, soma quase 63 milhões de streams e alcançou também o Top 20 da Billboard Brasil Hot 100, onde ficou 24 semanas.

Os números mostram um sucesso construído aos poucos, e não um pico isolado. “Lembrança Boa” passou 157 dias no Spotify Top 200 Brasil, e o clipe oficial tem mais de 17,5 milhões de visualizações. A música levou a dupla à capa da playlist Esquenta Sertanejo e a listas como Top Brasil, Paixão Bandida, Potência Sertaneja e Top 50 Brazil.

“Quando decidimos voltar, a dúvida era se o público ainda lembrava da gente. ‘Lembrança Boa’ no Top 20 respondeu essa pergunta”, diz Pedro, segunda voz da dupla.

A retomada começou com o DVD “A Última Volta”, que tem participação de Zé Neto & Cristiano e cuja faixa-título viralizou no TikTok. Em 2026 veio o “Kaldeirão PeB – Composições (Vol. 1)”, projeto só com músicas escritas pela dupla, de onde saiu “Lembrança Boa”.

Antes da pausa, Pedro & Benício já tinham lançado os DVDs “Hipnose” e “10/10”. Durante o afastamento, músicas compostas por Benício seguiram sendo gravadas por outros artistas, o que manteve a dupla dentro do mercado.

“Foram sete anos longe do palco, mas a música nunca saiu da gente. A diferença é que agora a gente canta o que escreve. Isso muda a forma como o público recebe”, afirma Benício, primeira voz.

Hoje a dupla soma 6,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 44 milhões de visualizações no YouTube. “A gente voltou sem pressa e sem atalho. Cada música abriu a porta para a seguinte”, conclui Pedro.