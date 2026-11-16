King Koil celebra um ano em Alphaville com experiência exclusiva de conforto

Escolher um colchão envolve mais do que observar características técnicas ou comparar modelos. A experiência de experimentar diferentes opções, conhecer os materiais e identificar o nível de conforto mais adequado faz parte dessa decisão. É com essa proposta que a King Koil investe em lojas exclusivas, ambientes desenvolvidos para aproximar o consumidor dos diferenciais da marca e proporcionar uma experiência completa antes da escolha do produto.

A unidade de Alphaville, que completa um ano de funcionamento, é um exemplo desse conceito. Mais do que um espaço de exposição, a loja foi pensada para que o público conheça de perto o portfólio da King Koil, teste os colchões e descubra as particularidades de cada modelo. A proposta é permitir que o consumidor tenha contato direto com os produtos e encontre a opção que melhor corresponda às suas necessidades e preferências de conforto.

Essa experiência está diretamente relacionada ao Fator K, conceito que reúne o conjunto de tecnologias, a seleção nobre de materiais e o conhecimento de conforto aplicados aos colchões King Koil. São esses elementos que orientam o desenvolvimento dos produtos e definem os diferenciais da marca.

Nas lojas exclusivas, o Fator K ganha uma dimensão prática. A ambientação, a possibilidade de experimentar os colchões e o atendimento especializado ajudam a traduzir os atributos dos produtos em uma experiência concreta. O consumidor pode conhecer as tecnologias empregadas, perceber as diferenças entre os materiais e testar os modelos, compreendendo como cada característica contribui para o conforto.

O atendimento também tem papel importante nesse processo. Com orientação especializada, o consumidor recebe informações sobre as particularidades de cada colchão e pode avaliar qual modelo atende melhor às suas necessidades individuais. Afinal, a percepção de conforto varia de pessoa para pessoa, e a escolha envolve preferências que vão além de especificações técnicas.

Ao completar um ano em Alphaville, a King Koil reforça a proposta de oferecer espaços nos quais o consumidor possa conhecer e experimentar os benefícios presentes em cada produto. O modelo de lojas exclusivas integra a estratégia de fortalecimento da marca no Brasil, que também mantém o projeto “Seja um revendedor King Koil”, voltado a empreendedores interessados em atuar no segmento de colchões premium.