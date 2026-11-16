Leilão de imóveis nos EUA: como funciona e vale a pena investir?

Assim como no Brasil, imóveis nos Estados Unidos também chegam a leilão e podem ser adquiridos abaixo dos preços praticados em negociações convencionais. Para o brasileiro, esse mercado abre a possibilidade de investir em ativos imobiliários em dólar e entrar em determinadas operações com margem já na aquisição.

O processo envolve encontrar a oportunidade, analisar o imóvel e a região, estruturar a compra, movimentar os recursos, reformar quando necessário e definir se o ativo será mantido para locação ou colocado novamente à venda.

Foi justamente a dificuldade de executar essas etapas à distância que levou Fábio Tavares a transformar a experiência que já acumulava como investidor em um negócio. Ao lado do irmão, começou nos leilões no Brasil e posteriormente passou a estudar e operar o mercado americano.

A atividade ganhou estrutura empresarial em 2016. Hoje, segundo Tavares, a Imóveis USA soma mais de 200 operações para investidores brasileiros, com atuação em seis estados americanos.

O modelo foi desenvolvido para concentrar diferentes etapas da jornada em uma única estrutura: abertura de LLC, suporte para conta bancária empresarial, identificação de oportunidades, aquisição, reforma, administração e posterior venda ou locação do imóvel.

“Nosso investidor normalmente é empresário, médico, engenheiro ou um profissional que está no Brasil e não tem tempo para procurar imóvel, acompanhar leilão, obra, locação e venda. Ele quer investir, mas não transformar isso em uma segunda profissão”, afirma Tavares.

Onde está a margem do leilão

O principal atrativo da estratégia está no preço de entrada.

Em determinadas oportunidades, segundo Tavares, a Imóveis USA consegue adquirir imóveis por valores equivalentes a até cerca de 50% de seu valor estimado de mercado.

Esse percentual não deve ser confundido com rentabilidade. Depois da aquisição entram reforma, impostos, manutenção, custos de transação e despesas relacionadas à locação ou à revenda.

Nas operações de house flipping, em que a propriedade é comprada, reformada e revendida, Tavares afirma que a empresa utiliza aproximadamente 20% de retorno líquido como referência em determinados projetos.

Um caso recente acompanhado pela companhia, segundo ele, encerrou um ciclo de aproximadamente um ano com retorno de 32% em dólar.

Os resultados variam de acordo com o imóvel, o custo da obra, o prazo e as condições de mercado e não representam promessa ou garantia de rentabilidade.

“Comprar barato, sozinho, não resolve. O que importa é quanto aquele imóvel vai custar no final e quanto ele pode gerar depois”, diz.

Quanto é preciso para começar

Dentro das operações da Imóveis USA, aproximadamente US$ 50 mil são considerados um ponto de partida para determinadas oportunidades, com capital disponível à vista.

Em mercados de entrada mais baixa, segundo Tavares, esse valor pode contemplar aquisição e reforma.

A partir de aproximadamente US$ 100 mil, aumenta o universo de propriedades disponíveis e a possibilidade de acessar bairros de padrão socioeconômico mais elevado, com maior número potencial de compradores ou inquilinos.

O brasileiro também precisa estruturar sua operação nos Estados Unidos. É nessa etapa que a Imóveis USA procura simplificar o processo.

A assessoria da empresa inclui suporte para abertura da LLC, conta bancária empresarial e acesso às oportunidades captadas pela equipe, além das etapas relacionadas à compra, reforma, administração e posterior saída do imóvel.

A LLC não é uma exigência universal para que um estrangeiro compre uma propriedade nos Estados Unidos, e a estrutura jurídica, tributária e sucessória deve ser analisada conforme o perfil do investidor.

Na operação da Imóveis USA, porém, ela faz parte da preparação do cliente. “Tudo que precisa, a gente faz”, resume Tavares.

Por que nem sempre a oportunidade está na Flórida

Miami e Orlando aparecem quase automaticamente quando brasileiros pensam em imóveis nos Estados Unidos.

Para Tavares, esses mercados podem fazer sentido para quem procura segunda residência, férias ou uso pessoal. Quando o objetivo é investimento, outras variáveis ganham peso.

Parte importante das operações da Imóveis USA está hoje concentrada em regiões do Texas e de Oklahoma, onde a empresa encontra, segundo ele, preços de entrada mais favoráveis para determinadas estratégias.

“Se o objetivo é investimento, a pergunta não é onde eu gostaria de passar férias. É onde consigo comprar bem e depois alugar ou vender bem”, afirma.

O empresário resume a lógica em uma frase: “Lucro imobiliário não tem CEP.”

Preço de aquisição, custo de reforma, aluguel potencial, demanda, renda da região e liquidez passam a ser analisados em conjunto.

Isso não significa que não existam oportunidades na Flórida. Significa que um imóvel para lazer e um ativo adquirido exclusivamente para gerar retorno partem de critérios diferentes.

Da arrematação ao imóvel pronto

Em todas as operações é a própria Imóveis USA que identifica a oportunidade e realiza inicialmente a aquisição com recursos próprios.

Depois que o imóvel sai do ambiente do leilão, ele é apresentado ao grupo de investidores com informações sobre preço, reforma e estratégia prevista. Segundo Tavares, a empresa incorpora sua remuneração ao custo antes de apresentar a oportunidade.

O investidor, portanto, não precisa acompanhar diariamente leilões, prestadores e obras a milhares de quilômetros de distância.

Uma rede de mais de 50 profissionais e prestadores participa das diferentes etapas da operação. Na região entre o norte do Texas e o sul de Oklahoma, Tavares estima mais de 60 projetos de house flipping. Na cidade onde vive, em Oklahoma, afirma que 111 imóveis de investidores brasileiros estão atualmente alugados.

Vale a pena investir?

Na avaliação de Tavares, sim, quando o imóvel é adquirido com margem e existe uma operação preparada para executar as etapas posteriores.

O leilão funciona como uma estratégia de aquisição que pode permitir a entrada em determinados ativos abaixo dos valores praticados no mercado convencional.

A partir daí, o resultado passa a depender de preço, reforma, localização, prazo e estratégia de venda ou locação.

Para o brasileiro, há ainda a possibilidade de manter parte do patrimônio ligada a ativos nos Estados Unidos e ao dólar.

E o que poderia tornar a operação trabalhosa para quem vive no Brasil é justamente o que a Imóveis USA se propõe a assumir.

“Não é comprar imóvel nos Estados Unidos simplesmente porque ele está nos Estados Unidos. É encontrar um ativo que faça sentido como negócio”, afirma Tavares.

Imersão prepara investidores para as operações

Para quem quer compreender o mercado antes de entrar e se preparar para participar de uma operação, Fábio Tavares e a equipe da Imóveis USA realizam em São Paulo a Business Trip Brasil .

A imersão presencial apresenta o funcionamento dos leilões americanos, estratégias de aquisição abaixo do valor de mercado, critérios para análise de oportunidades e aspectos jurídicos, tributários e operacionais envolvidos no investimento.

A proposta é que o participante termine os dois dias entendendo o funcionamento do mercado e preparado para avaliar as oportunidades que podem posteriormente ser apresentadas nos grupos de investidores da empresa.

“Quem vai investir precisa entender exatamente o que acontece antes, durante e depois da compra. É isso que permite tomar uma decisão consciente”, afirma.

A próxima Business Trip Brasil acontece nos dias 12 e 13 de dezembro de 2026, em São Paulo. No dia 12, a programação será das 8h30 às 18h. No dia 13, das 8h30 às 13h.