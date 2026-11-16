Felipe Lence e os desafios de construir uma visão de negócios além do marketing

A experiência de empreender costuma ser construída muito antes de uma empresa alcançar estabilidade. Ela passa por decisões difíceis, mudanças de direção, projetos que não avançam e pela necessidade de compreender, na prática, como o mercado funciona. A trajetória de Felipe Lence acompanha esse percurso.

Natural da periferia de São Paulo, Lence iniciou sua vida empreendedora ainda jovem. Ao longo de mais de uma década, transitou por diferentes atividades, entre elas comércio, alimentação, produção musical e comunicação. A diversidade de experiências o colocou em contato com realidades distintas do mercado e contribuiu para a formação de uma visão que hoje concentra sua atuação em marketing, posicionamento de marcas e desenvolvimento de negócios.

Sua formação em Gestão Comercial, somada aos estudos em Psicologia Organizacional e Coaching, ampliou o interesse pela relação entre comportamento humano e decisões empresariais. A combinação entre prática e formação acadêmica também influenciou sua maneira de interpretar os desafios enfrentados pelas empresas, especialmente na construção de uma identidade competitiva.

O que acontece quando o marketing deixa de ser apenas divulgação?

Em um mercado no qual a presença nas redes sociais frequentemente é confundida com estratégia, uma questão ganha relevância: estar visível significa, necessariamente, estar bem posicionado?

Essa distinção está no centro da perspectiva profissional de Lence. Para ele, o marketing precisa ser compreendido como parte da estrutura de um negócio, conectado à gestão, ao comportamento do consumidor e à percepção de valor construída em torno de uma marca.

A discussão ganha importância em um cenário no qual empresas de diferentes portes disputam atenção, confiança e espaço em mercados cada vez mais competitivos. Publicar conteúdo e ampliar o alcance digital são iniciativas que podem contribuir para a exposição de uma marca, mas não substituem decisões relacionadas ao modelo de negócio, à experiência do cliente e à clareza do posicionamento.

“Sempre acreditei que o marketing precisa estar conectado ao negócio como um todo. Não basta construir uma marca conhecida se não existe uma estrutura capaz de sustentar seu crescimento. Minha trajetória me ensinou que entender pessoas, gestão e mercado é tão importante quanto saber comunicar”, afirma Lence.

Os negócios que não deram certo também fazem parte da trajetória

A história empresarial de Lence não foi construída exclusivamente a partir de iniciativas bem-sucedidas. Projetos que não prosperaram e experiências que exigiram mudanças de estratégia também fizeram parte de seu percurso.

Esse aspecto oferece uma dimensão menos idealizada do empreendedorismo. A realidade de quem empreende envolve riscos, erros de avaliação e a necessidade constante de rever decisões. Em vez de tratar essas experiências como episódios isolados, Lence as incorpora à própria compreensão sobre gestão e desenvolvimento empresarial.

Durante a pandemia, Lence fundou, ao lado de sua esposa e sócia, Thaís Azevedo, a Donuts King, empreendimento que alcançou resultados comerciais expressivos. À frente das estratégias de marketing e posicionamento, aplicou seus conhecimentos em branding e comunicação para fortalecer a identidade da marca, conquistar consumidores e construir uma base de fãs em pouco tempo. A experiência consolidou sua visão sobre a importância de integrar marketing, gestão e experiência do consumidor.

A passagem por diferentes setores também ajuda a explicar por que sua visão não se limita a uma única ferramenta de marketing ou plataforma de comunicação. O contato com diferentes operações comerciais trouxe perspectivas sobre vendas, relacionamento com clientes e os desafios de manter um negócio em funcionamento.

Sua trajetória no marketing também ganhou um capítulo importante com a PubliGo, agência que despertou o interesse de empresários americanos em uma possível aquisição. O episódio ampliou sua percepção sobre o valor de negócios estruturados e sobre a importância de construir marcas com identidade, posicionamento e potencial de crescimento.

Uma discussão sobre o futuro das marcas

A trajetória de Felipe Lence se insere em uma discussão cada vez mais presente no ambiente empresarial brasileiro: a diferença entre construir audiência e construir uma empresa com posicionamento definido.

Em um contexto de transformações no consumo e na comunicação, a capacidade de compreender pessoas, identificar oportunidades e integrar marketing à gestão tornou-se uma questão estratégica para organizações que buscam continuidade no mercado.

Atualmente, nos Estados Unidos, Lence busca aprofundar seus conhecimentos sobre o empreendedorismo norte-americano, estudando diferentes modelos de gestão, estruturas empresariais e comportamentos de consumo. O contato com uma nova realidade de mercado integra seu interesse em compreender como empresas se desenvolvem, identificam oportunidades e constroem posicionamentos competitivos em diferentes contextos econômicos.

Sua experiência, iniciada na periferia de São Paulo e desenvolvida em diferentes segmentos profissionais, reúne elementos de uma jornada marcada por tentativas, mudanças e aprendizado. Mais do que uma narrativa linear de sucesso, é um percurso que evidencia uma realidade fundamental do empreendedorismo: construir um negócio exige muito mais do que saber divulgá-lo.