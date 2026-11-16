Logo do salão na tela do celular: o app que lembra o cliente da marca a cada uso

Toda vez que o cliente abre o aplicativo para marcar o corte ou a escova, é o logo do salão que aparece na tela. Essa presença no celular, que até pouco tempo era coisa de rede grande, agora está ao alcance de pequenos negócios de beleza. A Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), oferece um aplicativo com o logo e as cores de cada estabelecimento , ligado à agenda e ao financeiro.

Um espaço que é só do salão

Até pouco tempo atrás, ter um aplicativo próprio exigia equipe de desenvolvimento, investimento alto e meses de trabalho até o app chegar às lojas. Quase toda a conversa entre pequenos negócios e clientes acontece hoje em canais que são de todos. Segundo a 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, feita com mais de 8,2 mil empreendedores e divulgada em abril, o WhatsApp é o principal canal de comunicação e vendas para 82% dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas, enquanto apenas 10% vendem por lojas virtuais próprias. Com o app, a vitrine de serviços e profissionais passa a ser do próprio salão, que não precisa desenvolver nada para ter o seu.

“O dono não precisa de um projeto de tecnologia para ter um aplicativo. Ele precisa de um app pronto, com a cara do salão dele e ligado à agenda que a equipe já usa”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

Lembrança que fortalece o vínculo

Para negócios que vivem de recorrência, como barbearias e clínicas de estética, estar na tela do cliente ajuda a fortalecer o vínculo e a fidelizar. Os dados de cada visita alimentam o histórico, o que facilita planejar campanhas e chamar de volta quem está há tempo sem aparecer. É um recurso que muitos pequenos ainda não exploram: na Pesquisa Serviço 2025, do Sebrae, feita com mais de 1,3 mil empresas, ferramentas de CRM foram apontadas como importantes por menos de 10% dos pequenos negócios de serviço.

Prático para quem agenda

O cliente baixa o app, vê os serviços e os profissionais e agenda sozinho, no horário que preferir. Conforme a configuração de cada negócio, também paga e acompanha os agendamentos. O horário marcado entra direto na agenda do profissional e no financeiro, sem que ninguém precise transcrever, o que reduz o risco de dois clientes no mesmo horário. O pedido também não depende de alguém do outro lado da conversa, e dá para marcar à noite ou no fim de semana, quando o salão está fechado. Oferecer essa experiência a partir de uma operação enxuta ainda ajuda o pequeno salão a se posicionar de outra forma diante do cliente, inclusive na hora de sustentar o preço.

“O cliente compara a experiência de agendar no salão com a de pedir comida ou chamar um carro pelo celular. Quando o pequeno negócio oferece um app próprio, ele passa a jogar no mesmo nível de quem tem muito mais estrutura”, diz Bêz.

Para o app entrar na rotina

Agenda e cadastro de serviços organizados, com fotos, descrições e preços em dia, ajudam o cliente a se encontrar no aplicativo. A equipe pode apresentar a novidade a cada atendimento e divulgar o canal na recepção, nas redes sociais e no WhatsApp.

“O app trabalha melhor quando vira parte da rotina do salão. A equipe apresenta, o cliente experimenta e, na segunda vez, já agenda sozinho”, afirma o CEO.