Emagrecimento inteligente: Dra. Vanessa Magalhães destaca papel da suplementação

Emagrecer com saúde vai muito além de reduzir os números na balança. A perda de peso precisa ser acompanhada de cuidados que preservem a massa muscular, a disposição física, a saúde dos cabelos, das unhas e o equilíbrio do organismo. É o que destaca a Dra. Vanessa Magalhães, que atua na área de emagrecimento e longevidade e defende uma abordagem individualizada, capaz de unir resultados estéticos, saúde metabólica e qualidade de vida.

Com o avanço dos tratamentos para obesidade, medicamentos como a tirzepatida, comercializada como Mounjaro, ganharam espaço entre as alternativas terapêuticas disponíveis. Apesar dos benefícios demonstrados em pacientes com indicação clínica, a especialista ressalta que o uso da medicação não substitui uma alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas e o acompanhamento profissional. A redução expressiva do apetite, comum durante o tratamento, exige atenção para evitar uma ingestão insuficiente de nutrientes essenciais.

Segundo a Dra. Vanessa Magalhães, um dos aspectos que merecem acompanhamento é a saúde capilar. A perda acelerada de peso, associada a mudanças na alimentação e possíveis deficiências nutricionais, pode favorecer a queda temporária dos fios. O problema também pode atingir as unhas, que apresentam maior fragilidade quando determinados nutrientes estão em níveis inadequados.

A médica explica que o cuidado preventivo começa antes do aparecimento de alterações visíveis. A investigação do histórico clínico, dos hábitos alimentares e de possíveis deficiências permite identificar necessidades específicas. Quando indicada, a suplementação pode contribuir para corrigir carências nutricionais relacionadas à saúde dos cabelos e das unhas, sem substituir a investigação de outras possíveis causas dessas alterações.

Outro desafio durante o emagrecimento é preservar a massa muscular. A redução de peso pode envolver não apenas gordura corporal, mas também tecido muscular, especialmente quando não existe uma estratégia adequada de alimentação e exercícios. Nesse cenário, o treinamento de força, associado ao consumo suficiente de proteínas, desempenha papel importante na manutenção da musculatura e da capacidade funcional.

Para a Dra. Vanessa, preservar músculos significa investir também na autonomia e na longevidade. A avaliação da composição corporal ajuda a acompanhar a evolução do tratamento para além da balança. Em situações específicas, suplementos proteicos podem ser utilizados para complementar a alimentação, principalmente quando o paciente apresenta dificuldade para atingir suas necessidades diárias por meio das refeições.

A disposição física também integra esse acompanhamento. Uma ingestão alimentar muito reduzida pode comprometer a energia necessária para as atividades cotidianas e os exercícios. Por isso, o planejamento nutricional deve considerar a rotina, o nível de atividade física e as condições clínicas de cada pessoa, evitando restrições excessivas que prejudiquem a recuperação muscular e o bem-estar.

A especialista chama atenção ainda para o equilíbrio intestinal e a saciedade. Durante o tratamento medicamentoso, alterações do apetite e sintomas gastrointestinais podem modificar a relação do paciente com a alimentação. O consumo adequado de fibras e líquidos, aliado à escolha de alimentos nutritivos, pode favorecer o funcionamento intestinal. A suplementação de fibras, entretanto, deve ser avaliada individualmente, especialmente diante de desconfortos digestivos.

Vitaminas e minerais também participam de processos fundamentais para o funcionamento do organismo. Ferro, vitamina B12, vitamina D, zinco e outros nutrientes podem exigir investigação conforme os sintomas, a alimentação e o histórico de cada paciente. A reposição indiscriminada, porém, não é recomendada, pois o excesso de determinadas substâncias também pode trazer riscos à saúde.

Nesse contexto, a Dra. Vanessa Magalhães reforça que suplementar não significa consumir diversos produtos simultaneamente. A proposta é identificar necessidades reais, estabelecer prioridades e acompanhar os resultados. Exames laboratoriais, avaliação clínica e orientação nutricional são ferramentas importantes para definir quando a reposição é necessária e quais estratégias apresentam maior benefício.

A visão defendida pela especialista considera o emagrecimento como parte de um projeto mais amplo de saúde. Além da redução da gordura corporal, o tratamento deve buscar preservar a força muscular, melhorar hábitos alimentares e favorecer o bem-estar ao longo do tempo. A suplementação, quando necessária, funciona como recurso complementar, e não como solução isolada.

Para a Dra. Vanessa Magalhães, o verdadeiro sucesso do emagrecimento está na capacidade de alcançar resultados sustentáveis sem comprometer funções essenciais do organismo. A combinação entre acompanhamento profissional, alimentação adequada, atividade física e intervenções individualizadas contribui para uma jornada mais segura, na qual a saúde permanece como prioridade.

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