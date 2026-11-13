Você pode estar passando por um outdoor do Grupo Inteli sem saber

O outdoor na beira da estrada no interior, a fachada de prédio tomada por um anúncio no centro da cidade, o painel de LED que troca de imagem na avenida. Qualquer um deles pode fazer parte da rede do Grupo Inteli , empresa de mídia exterior que soma 200 mil pontos no Brasil, segundo a própria companhia.

Fundado em 2005 em Blumenau (SC), o grupo foi crescendo por etapas: chegou ao Rio Grande do Sul e ao Paraná em 2014, ao Centro-Oeste e ao Sudeste em 2017 e ao Nordeste e ao Norte em 2018. Desde 2021, está presente em todos os estados, e a partir de 2022 passou a operar também fora do país. Hoje são seis países, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, além de 42 negócios e 140 profissionais.

Do outdoor de estrada ao painel de LED

A rede reúne os formatos mais comuns da mídia de rua. Tem o outdoor tradicional, a placa grande de estradas e avenidas, e o front-light, iluminado para ser visto 24 horas por dia. Tem também as empenas, anúncios nas fachadas de prédios, o busdoor, a mídia nos ônibus, o mobiliário urbano, como abrigos e totens, e os painéis de LED, estáticos ou digitais.

Por trás das placas, o grupo tem fábrica de outdoor e instaladora próprias. Isso quer dizer que a mesma empresa estuda o ponto, produz a estrutura e cuida da instalação.

Em muitas regiões rurais, a placa nem existe antes da campanha. A equipe estuda a área, viabiliza o local, produz e monta a estrutura, um trabalho comum no agronegócio, setor em que o grupo soma dezenas de campanhas. Para ajudar o anunciante a escolher onde aparecer, a empresa criou a plataforma Intellimetrics, com indicadores de cada ponto. “Muita gente ainda acredita que todos os outdoors são iguais, mas cada ponto tem um potencial diferente de gerar resultados. Localização, fluxo de pessoas, perfil do público e visibilidade fazem toda a diferença. Nosso papel é transformar essas informações em inteligência de mercado, permitindo que o anunciante escolha melhor onde investir e maximize o resultado de cada campanha”, diz o CEO, Gustavo Schorr Guarienti.

Para explicar o tamanho da rede, Guarienti usa uma comparação conhecida. “Costumo dizer que somos o Uber do outdoor. Assim como a Uber transformou a mobilidade ao conectar pessoas e motoristas em uma única plataforma, estamos transformando o mercado de mídia exterior. Conectamos anunciantes a uma ampla rede de pontos publicitários em todo o Brasil, simplificando a contratação de campanhas em diferentes cidades. Com tecnologia, dados e inteligência de mercado, tornamos a publicidade exterior mais acessível, estratégica e escalável”, afirma.

Crescimento acelerado

A empresa diz crescer cerca de 45% ao ano desde o plano estratégico iniciado em 2024, período em que afirma ter triplicado de tamanho. O setor também está em alta: segundo o Painel Cenp-Meios, do Cenp (Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário), a mídia exterior movimentou R$ 1,86 bilhão em compra de mídia pelas agências no primeiro semestre de 2026, 30% a mais que no mesmo período de 2025. A fatia do meio no total investido pelas agências subiu de 11,9% para 13,4%.

“Com o avanço do digital, muitos acreditaram que o outdoor perderia espaço. Mas o OOH mostrou sua força, continuou crescendo e se reinventou com tecnologia, dados e novos formatos. Hoje, vive um novo ciclo de valorização, e acredito que seu maior potencial ainda está por vir”, diz Guarienti.

Para o CEO, o espaço da mídia de rua é ao lado do digital. “A publicidade digital está cada vez mais disputada, e as marcas buscam novas formas de conquistar a atenção do consumidor. A mídia exterior ganha força por estar presente na jornada das pessoas, ampliando visibilidade e lembrança de marca. Não se trata de substituir o digital, mas de complementar sua atuação. Acredito que estamos apenas no início de um novo ciclo de crescimento do OOH”, afirma.

Um nome só para toda a rede

Hoje, as operações regionais do grupo atuam com nomes próprios em cada estado. A partir de 2027, todas passam a se apresentar como Grupo Inteli, seguido do nome da praça, como Grupo Inteli São Paulo ou Grupo Inteli Rio de Janeiro.

“Quando uma marca regional fazia um trabalho, a visibilidade ficava só com ela. O grupo ganha muito mais força quando é trabalhado como uma marca única”, afirma o CEO.

Com 200 mil pontos no país, a rede do grupo está em estradas, avenidas e fachadas de todos os estados. A partir de 2027, todas essas operações passam a usar o mesmo nome.