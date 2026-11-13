Patente vale mais que palco: o que chamou a atenção de investidores nos EUA

Numa noite de apresentações em San Francisco, a ideia que mais mexeu com os investidores não veio do pitch mais caprichado. Um fundador ligado à pesquisa universitária mostrou um processo, com elementos de patente, para recuperar ouro de chips e resíduos eletrônicos. A apresentação não era a mais vistosa da noite, mas foi uma das que mais mobilizaram a plateia de fundos.

Quem conta a cena é Fernando Negrini , CEO da Grand Thera , deeptech de Florianópolis que desenvolve inteligência artificial para decisões críticas. Em outubro, ele passou quatro semanas nos Estados Unidos e, segundo a empresa, esteve em mais de 25 eventos fechados, fez mais de 50 pitches e assistiu a outros 70. A conclusão dele: patente e prova científica valeram mais do que o palco.

A agenda foi intensa. A viagem começou pela Tech Week, conferência descentralizada apresentada pela a16z (Andreessen Horowitz), que em 2026 ocupou San Francisco de 5 a 11 de outubro e Los Angeles de 12 a 18, com centenas de encontros espalhados pelas duas cidades. Em um único dia, o calendário oficial listava 31 eventos apenas no filtro de deep tech. Em meio a tanta apresentação, as que se destacaram tinham algo em comum.

Sem inglês fluente, com produto na mão

Outra cena aconteceu em Los Angeles. Um fundador apresentou um aplicativo de ensino de piano sem o pitch mais polido e sem inglês fluente. Um investidor parou, dedicou tempo à demonstração e chamou outra pessoa para ver. Para Negrini, o recado é que ali se testa a substância do produto, não a embalagem.

O executivo diz ter encontrado esse critério repetido nas salas. Os fundos, na leitura dele, não buscam tecnologia complexa. Buscam conhecimento profundo, construído com anos de pesquisa, dados e validação. “Tecnologia se copia; conhecimento leva anos”, resume.

Por que a ciência pesa tanto

A explicação é simples. Um software comum pode ser reproduzido em semanas por engenharia reversa, que é desmontar um produto para entender como ele funciona e refazê-lo. Conhecimento acumulado em pesquisa não sai tão fácil. Nos encontros, essa ideia aparecia com um nome do jargão dos investidores: moat, ou fosso competitivo, a proteção que impede um concorrente de alcançar o negócio. Na leitura de Negrini, a ciência virou o novo fosso.

Por isso, segundo ele, setores construídos sobre ciência estavam entre os mais disputados, como a aplicação da IA a robôs e fábricas, as biotechs e as soluções para clima e energia. “São empresas construindo tecnologia sobre conhecimento profundo de física, matemática e engenharia, não apenas sobre modelos generativos”, observa.

E a Grand Thera nessa história?

A empresa também passou pelo teste. Há dois anos, ela concentra o investimento em modelagem matemática, epistemologia computacional e pesquisa própria, e em setembro publicou no repositório acadêmico SSRN (Social Science Research Network) um preprint técnico sobre o tema. Segundo Negrini, a Grand Thera foi recebida nas salas como um laboratório de tecnologia decisória. A formulação que a empresa usa é direta: todos têm dados e IA, poucos transformam isso em decisões defensáveis.

Na prática, a plataforma TheraOS funciona como infraestrutura de inteligência de risco financeiro para decisões sob incerteza. A atualização mais recente passou a mostrar, em cada alerta de risco, o caminho das inferências que levaram até ele, com probabilidade, exposição financeira e horizonte de tempo na mesma tela.

A pista para quem vai fazer um pitch

Para quem vai apresentar um negócio a investidores, as cenas que Negrini trouxe dos Estados Unidos apontam na mesma direção. Mais do que uma apresentação bonita, o que segura a atenção é mostrar algo difícil de copiar e um produto que funciona na hora da demonstração.