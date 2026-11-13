Casas de fim de semana mais que triplicam no entorno do Corumbá IV

Sabe aquela casa que só abre no sábado, nas férias ou no feriado? O IBGE tem nome para ela: domicílio de uso ocasional. A categoria reúne os imóveis usados para fim de semana, férias e descanso e ajuda a mostrar onde as pessoas estão montando seu canto fora da rotina. Em volta do Lago Corumbá IV, em Goiás, esse número mais que triplicou.

Nos sete municípios banhados pelo lago, os domicílios de uso ocasional saltaram de 6.496 no Censo de 2010 para 21.631 no de 2022. É em um deles, Abadiânia, que o Grupo CPR desenvolve a Fazenda do Lago , em 2,8 milhões de metros quadrados de cerrado à beira d’água.

Que lago é esse

O Corumbá IV é o reservatório da usina de mesmo nome, no rio Corumbá, em operação desde 2006. São cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água no eixo da BR-060, entre Brasília, Anápolis e Goiânia. O lago banha Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Silvânia.

De Brasília até Abadiânia são 109 quilômetros, cerca de 1h10 de carro. Dali, Anápolis fica a 47 quilômetros e Goiânia, a cerca de 100.

Por que tanta gente quer casa ali

O lago tem espaço para barco, pesca e esportes náuticos e já recebeu, em 2021, uma etapa do campeonato de canoagem do DF, levada pela Federação Brasiliense de Canoagem à margem de Abadiânia. E o público vizinho viaja muito: segundo a PNAD Contínua Turismo 2024, do IBGE, o Distrito Federal tem a maior proporção de domicílios em que alguém viajou no ano, 26,7%, e o maior gasto médio por viagem com pernoite do país, R$ 3.090.

O lago também trabalha durante a semana. Desde 2022, o Sistema Produtor Corumbá, da Caesb e da Saneago, capta água ali para cerca de 1,3 milhão de moradores do DF e do Entorno.

Casa de descanso com clube

Na Fazenda do Lago, a ideia é trocar a casa isolada, com barco e manutenção por conta de cada família, por um endereço organizado em torno do lago e de clubes. O masterplan prevê marina com wakeboard, piscina de ondas, campo de golfe, haras, clube de tênis, centro de bem-estar, kids village, ambulatório e hotel dentro do clube. São 803 lotes em sete fases, de 600 a 5.000 metros quadrados. A primeira, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório e tem energia, fibra e água previstas em rede enterrada nas 23 vias internas. A entrada é por aprovação, por meio de uma curadoria.

“A gente não pergunta ao morador se ele usa a estrutura. A estrutura é o motivo de ele estar aqui. O lote é consequência”, afirma Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

“Baixa densidade é o verdadeiro luxo no cerrado. Quem vem para cá quer horizonte, água e silêncio, e isso só se preserva com planejamento, registro e licença antes da primeira casa”, diz o executivo.

Domicílio de uso ocasional é, em resumo, a casa de descanso que o Censo consegue medir. No entorno do Corumbá IV, o salto de 6.496 para 21.631 mostra que o lago passou a fazer parte do fim de semana de muita gente.