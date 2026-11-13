NoPing grátis para clientes TIM termina sem cobrança automática após seis meses

Quem garantir os seis meses gratuitos de NoPing na campanha de Black Friday da TIM Ultrafibra não precisa se preocupar com uma conta surpresa depois. Segundo o regulamento, o benefício não tem renovação nem cobrança automática quando o período gratuito acaba.

A partir daí, a decisão fica com o cliente. Se quiser continuar com a plataforma de otimização de conexão para jogos, ele pode contratar o serviço diretamente com o NoPing, de forma opcional e sem ligação com os serviços da TIM.

Como entrar na promoção

A oferta vale para clientes pessoa física que contratarem ou migrarem para planos participantes de 30 de outubro a 1º de dezembro de 2026, nas áreas de cobertura da ação. Na página oficial, a operadora anuncia o plano de 1 Giga por R$ 99,99 mensais no débito automático junto com o acesso ao NoPing.

O regulamento lista o plano TIM FIBRA 1GB 24 e quatro combos que juntam fibra e linha móvel:

ULTRACOMBO 6: TIM Fibra 600M + TIM BLACK A LIGHT 65GB.

ULTRACOMBO 7: TIM Fibra 1G P + TIM BLACK A 70GB.

ULTRACOMBO 8: TIM Fibra 1GB P + TIM BLACK FAMÍLIA PLUS 180GB.

ULTRACOMBO 9: TIM Fibra 1GB P + TIM BLACK FAMÍLIA VIP 250GB.

TIM FIBRA 1GB 24.

O benefício é pessoal e intransferível. Não dá para vender, passar para outra pessoa nem juntar com outras promoções do mesmo tipo.

Do voucher ao primeiro jogo

Depois que a internet é instalada, o voucher chega por e-mail e SMS em até três dias úteis, nos contatos do cadastro. Para usar, basta entrar na página de resgate do NoPing para clientes TIM, criar uma conta ou fazer login, digitar o código promocional e aceitar os termos de uso. Cada código funciona uma vez só.

Vale ficar de olho nas datas. A contratação vai até 1º de dezembro de 2026, enquanto a ativação do código pode ser feita até 31 de janeiro de 2027.

“A iniciativa permite que mais jogadores conheçam os recursos do NoPing e tenham acesso à otimização de conexão durante seis meses, sem custo adicional no período do benefício”, afirma Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing.

Para quem joga pela internet

Jogar on-line é hábito de muita gente. Pela TIC Domicílios 2025, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), ligado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), 38% dos usuários de internet do país fizeram isso, e entre quem tem de 16 a 24 anos o número chega a 65%.

A PGB (Pesquisa Game Brasil) 2026, feita pelo SX Group e pela Go Gamers em parceria com a Blend New Research e a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), mostra o celular como plataforma preferida de 44,1% dos entrevistados, com o PC em 21,1%. Do lado da conexão, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) contou 55,4 milhões de acessos de banda larga fixa no segundo trimestre de 2026, sendo 44,7 milhões por fibra óptica, mais de 80% do total.

Se der problema, onde pedir ajuda

Quem tiver dificuldade para resgatar, ativar ou usar o benefício deve começar pelo chat da página de resgate do NoPing. Se não resolver, o caminho são os canais de atendimento da TIM.

O ciclo, então, é simples: seis meses sem custo, nenhuma cobrança automática no fim e a escolha de continuar ou não nas mãos do cliente. Antes de contratar, a dica é consultar a cobertura e as condições da oferta no endereço de instalação.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira que otimiza a conexão em jogos on-line no PC e no celular. Usa roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para diminuir problemas de latência, jitter e perda de pacotes. Segundo a empresa, quem chega agora pode usar um período de teste gratuito (trial).

Saiba mais no site do NoPing: https://noping.com/pt