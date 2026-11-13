Mikael Fermiano aposta em modelo boutique no mercado imobiliário de alto padrão

Mikael Fermiano aposta em uma estratégia de crescimento que não passa simplesmente por ampliar a carteira de imóveis ou multiplicar o número de corretores. À frente da Alfa Inteligência Imobiliária, em Capão da Canoa (RS), o empresário conduz a consolidação de um modelo boutique, apoiado na curadoria de propriedades, no atendimento próximo e em um posicionamento construído ao longo dos anos. A proposta é competir pela qualidade da experiência oferecida ao comprador de alto padrão, e não apenas pelo volume de ofertas.

A decisão acompanha a expansão do Litoral Norte gaúcho. Segundo levantamento do Sinduscon-RS baseado na arrecadação do ITBI, a movimentação imobiliária estimada da região chegou a R$ 3,74 bilhões no primeiro semestre de 2026. A projeção para o ano é de R$ 8,27 bilhões, avanço nominal de aproximadamente 12,5% em relação a 2025. Capão da Canoa e Xangri-Lá concentraram R$ 2,03 bilhões entre janeiro e junho, mais de 54% do total estimado para os 23 municípios analisados. O crescimento amplia as oportunidades, mas também aumenta a importância da diferenciação entre as empresas.

A liderança por trás da estratégia

Fundada em 2016 por Elton Fermiano, a Alfa chega aos dez anos em uma nova etapa. Ao lado do fundador, seu pai, Mikael conduz a estratégia da imobiliária, com atuação no posicionamento da marca, na organização comercial e no desenvolvimento da equipe. A experiência acumulada pela empresa no mercado local permanece como base do negócio, enquanto Mikael lidera a evolução do modelo de atendimento e da presença da Alfa no segmento de alto padrão.

Fermiano procura construir uma operação reconhecida pelo critério das recomendações e pela condução das negociações. Para isso, prioriza a formação dos profissionais, a definição de processos e o conhecimento aprofundado dos imóveis oferecidos. A estrutura enxuta é uma escolha de gestão: permite concentrar recursos na especialização da equipe e no acompanhamento dos clientes, sem confundir expansão com aumento de tamanho.

Além das negociações, Mikael acompanha como a empresa se apresenta ao mercado e como essa promessa se traduz no atendimento, da primeira conversa ao pós-venda. Sua atuação aproxima gestão comercial e construção de marca, duas frentes que ele considera inseparáveis para sustentar uma operação de alto padrão.

Crescer pela curadoria

Na Alfa, a curadoria começa antes da visita. O primeiro passo é compreender a finalidade da compra, o perfil da família, a rotina desejada e os objetivos patrimoniais do cliente. A partir dessas informações, a equipe seleciona os imóveis que fazem sentido para aquela decisão. O trabalho deixa de ser apenas apresentar alternativas e passa a incluir uma avaliação mais criteriosa das opções disponíveis.

As exigências mudam conforme o uso pretendido. Uma residência de veraneio pode ser avaliada de maneira distinta de um imóvel para moradia permanente ou investimento. Localização, privacidade, custos de manutenção, serviços do entorno e potencial de uso entram na análise. Em determinadas situações, o trabalho consultivo também pode significar desaconselhar uma compra ou recomendar que o cliente aguarde.

Mikael resume essa filosofia na expressão “entender para atender”. Para ele, inteligência imobiliária combina conhecimento, estratégia e sensibilidade para interpretar necessidades que nem sempre estão evidentes na primeira conversa. O atendimento personalizado, nessa leitura, não é apenas um atributo de comunicação: orienta a seleção dos imóveis e a relação com o comprador.

Posicionamento como ativo de negócios

A operação também reflete um trabalho de posicionamento que Fermiano desenvolve há anos. Em seus canais de comunicação, o empresário apresenta imóveis, compartilha sua leitura do setor e mostra os bastidores da atividade. O objetivo é que potenciais clientes conheçam não apenas o portfólio da Alfa, mas também a maneira como ela conduz os negócios, antes mesmo do primeiro contato comercial.

Quando diferentes imobiliárias anunciam propriedades semelhantes, a confiança no profissional que conduz a negociação ganha relevância. Na avaliação de Mikael, visibilidade não substitui conhecimento de mercado nem qualidade de atendimento. O desafio está em sustentar, na experiência do cliente, a reputação construída pela marca.

Esse trabalho se torna mais relevante à medida que o litoral amplia suas formas de ocupação. Além dos imóveis de temporada, a região reúne projetos voltados à residência permanente e a novos perfis de moradores. O crescimento convive, porém, com desafios de infraestrutura, mobilidade e planejamento urbano. Para Mikael, compreender esse contexto também faz parte de orientar uma decisão imobiliária de longo prazo.

A experiência que agora ultrapassa a Alfa

A experiência em gestão e posicionamento levou Mikael a desenvolver também uma iniciativa voltada a outros profissionais do setor. Ele idealizou o Código da Relevância, imersão cuja primeira edição está marcada para 16 e 17 de novembro, em Alphaville, na Grande São Paulo. O encontro discutirá vendas, construção de marca e desenvolvimento de negócios, com convidados como Cézar Haik, Marquinhos Malaquias e Bruno Andrade.

O encontro projeta para além da Alfa uma discussão presente na gestão de Fermiano: como fazer da especialização e da confiança vantagens comerciais sustentáveis. Na imobiliária, sua aposta para os próximos anos permanece concentrada no mesmo princípio que orienta o modelo boutique: crescer sem abrir mão do critério na seleção dos imóveis nem da proximidade com quem compra.