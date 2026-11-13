Revendedores de tokens: o risco que investidores veem em startups de IA

Imagine que, de um dia para o outro, as empresas por trás dos grandes modelos de inteligência artificial desligassem tudo. Quantas startups continuariam de pé? A pergunta parece exagerada, mas esteve entre as que mais apareceram nas conversas de Fernando Negrini , CEO da Grand Thera , com investidores nos Estados Unidos em outubro.

A deeptech de Florianópolis, que desenvolve IA para decisões críticas, diz aplicar esse teste a si mesma. “Sempre nos fizemos uma pergunta: se amanhã os grandes laboratórios de IA desligarem seus modelos, nosso negócio continua existindo? Se a resposta for não, somos apenas revendedores de tokens”, conta Negrini. Tokens são as unidades de processamento pelas quais os laboratórios cobram o uso de seus modelos. Na leitura dele, quem só revende acesso a esses modelos corre o risco de virar, da noite para o dia, uma funcionalidade dos grandes laboratórios.

Os números por trás do alerta

O receio tem base. Relatório divulgado em 3 de novembro pela Menlo Ventures, gestora americana de venture capital que é investidora da Anthropic, estima que Anthropic, OpenAI e Google ficam com 69% de cada dólar gasto por empresas na implantação de IA. Um ano antes, eram 50%. Na programação, maior categoria do mercado de aplicações, as ferramentas dos próprios laboratórios respondem por 70% do gasto.

Ao mesmo tempo, o dinheiro para o setor continua farto. No terceiro trimestre de 2026, startups de IA receberam US$ 102 bilhões, ou 64% dos US$ 159 bilhões investidos em venture capital no mundo, segundo a plataforma de dados Crunchbase. Um recorde de 27 empresas fechou rodadas de US$ 1 bilhão ou mais e ficou com cerca de um terço do total.

O que os fundos procuram

Para fugir desse risco, segundo Negrini, os investidores buscam o que ele chama de ciência empacotada: conhecimento de fronteira entregue dentro de um produto, que a engenharia reversa de um software não reproduz. Entre os setores mais disputados nas salas por onde passou, ele cita IA física, com a robótica, biotechs, soluções para clima e energia e pesquisa de base. Só a IA física captou US$ 47,4 bilhões no primeiro semestre de 2026, quase quatro vezes o semestre anterior, de acordo com a Crunchbase.

Depois vem a prova de entrega. “No Brasil o esforço maior é para defender valuation. No eixo Vale-NYC é a defesa de mercado e capacidade de execução”, resume. Quando a conversa chega ao valor da empresa, ela já passou por execução, cliente ideal, mercado, diferenciação, uso do dinheiro e saída.

Um mês de reuniões

Segundo a empresa, foram mais de 25 eventos fechados, mais de 50 pitches realizados e outros 70 assistidos, a partir de 30 inscrições, entre Los Angeles, San Francisco, Vale do Silício, Miami, Nova York e Boston. A Grand Thera investe há dois anos em modelagem matemática, epistemologia computacional e pesquisa proprietária, e sua plataforma, o TheraOS, é posicionada como infraestrutura de inteligência de risco financeiro para conselhos e diretorias financeiras. A viagem antecede a abertura da rodada de captação da empresa.

A empresa também teve um preprint técnico sobre essa linha de pesquisa disponibilizado em setembro no SSRN (Social Science Research Network) e, segundo Negrini, foi recebida nos EUA como um laboratório de tecnologia decisória.

Negrini lembra que o relato é uma leitura de campo, e não uma pesquisa estatística. De um almoço com um investidor em Nova York, trouxe ainda a separação entre três habilidades independentes: captar, implantar a tecnologia e transformar entrega em receita. O próprio relatório da Menlo espera que a concentração nos grandes laboratórios diminua à medida que a tecnologia amadurece. Até lá, a pergunta que ele faz serve de teste rápido para qualquer startup de IA: se o modelo de terceiros sair do ar, o negócio continua existindo?