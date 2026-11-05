Prestador de serviço no Lucro Presumido vai pagar mais imposto em 2027? A resposta passa pelo contrato que você renova agora

Se você tem uma empresa de serviços no Lucro Presumido, vale fazer a pergunta sem rodeio: vou pagar mais imposto em 2027? Para muita gente, a tendência é que sim, e o motivo está numa troca de regime que acontece logo na virada do ano.

Hoje, quem está no Presumido paga PIS e Cofins no modelo cumulativo, com alíquota somada de 3,65% sobre a receita e sem direito a crédito. A partir de 1º de janeiro de 2027, pelo calendário da Lei Complementar 214/2025, PIS e Cofins acabam e entra a CBS, cobrada integralmente. Essas empresas passam ao regime regular, que tem alíquota maior e permite crédito sobre o que se compra. O detalhe é que prestadora de serviço costuma comprar pouco insumo. Pouco insumo, pouco crédito, e a conta líquida tende a subir.

Ainda tem um ingrediente de suspense: a alíquota de referência não foi definida. O TCU homologou o cálculo em 28 de outubro, mas o Senado tem até 15 de dezembro para fixar o número. As projeções falam em algo perto de 9%, mas o TCU definiu em 11,3%. Enquanto isso, a vida das empresas segue normal, com contratos anuais vencendo e sendo renovados entre outubro e dezembro.

E é aí que mora o pulo do gato. O contrato assinado nessa temporada vai valer quase todo sob a CBS. Se o preço for fechado do jeito de sempre, “com impostos inclusos” e corrigido pela inflação, a margem pode encolher sem que ninguém perceba na hora. A CBS é calculada por fora, não entra na própria base e dá crédito amplo para o cliente no regime regular, então um preço único deixa de mostrar quem ganha o quê.

“O contrato que a empresa assina em novembro é o preço que ela vai praticar em 2027. Se a margem não for revisada antes da assinatura, a reforma revisa por ela, e quase sempre para baixo”, resume Carlos Gago, CEO da Trinity Consultoria Tributária .

Nem todo cliente reage igual ao repasse. Empresa do Presumido ou do Real no regime regular aproveita o crédito destacado na nota, e para ela o repasse transparente pesa pouco. Já o consumidor final e quem continua no Simples sem optar pelo regime regular sentem como aumento de preço. Por isso a dica é separar o valor do serviço dos tributos no contrato, com CBS e IBS destacados, e prever revisão quando a alíquota for fixada ou mudar, porque entre empresas privadas não tem gatilho automático.