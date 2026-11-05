Augustos Advogados expande atuação nacional em previdência e tributos

Com 18 anos de trajetória, o Augustos Advogados fortalece sua atuação nacional ao integrar atendimento jurídico presencial, em Minas Gerais, e serviços digitais para clientes de diferentes regiões do Brasil. Sob a liderança técnica do advogado Dr. Filipe Augusto de Souza, o escritório reúne frentes dedicadas à proteção de direitos previdenciários e à orientação tributária de empresas, sem abrir mão de uma relação próxima com cada cliente.

A expansão acompanha a proposta que orientou a fundação da banca: facilitar o acesso à Justiça e oferecer acompanhamento responsável em situações que envolvem renda, patrimônio e continuidade de negócios. O grupo também atua nas áreas Trabalhista e Civil, compondo uma estrutura de atendimento voltada a pessoas físicas e jurídicas.

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Filipe Augusto de Souza cursou o programa de mestrado da Faculdade Mineira de Direito, com estudos em Direito Tributário Sancionador, Planejamento Tributário, Teoria Geral do Direito Tributário e Teoria Geral do Processo. O advogado possui ainda pós-graduação em Docência do Ensino Superior, experiência que complementa sua prática consultiva e contenciosa.

Sua trajetória acadêmica inclui atividades como professor, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, supervisor do Juizado de Conciliação e coordenador do projeto Lições de Cidadania na FASPI. Também integrou o Núcleo de Estudo de Casos da instituição, publicou artigos e participou de obras coletivas. Além de liderar a área tributária do escritório, exerce funções de direção jurídica em organizações do terceiro setor.

No Direito Previdenciário, o Augustos Advogados atende trabalhadores e segurados em demandas administrativas perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em processos na Justiça Federal. Entre os temas acompanhados estão auxílio-acidente, benefícios por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadorias relacionadas ao tempo de contribuição e às regras de transição.

A equipe busca analisar a documentação e as particularidades de cada caso, esclarecendo etapas, requisitos e possibilidades legais. A proposta é traduzir questões técnicas para uma linguagem acessível, especialmente quando a demanda envolve a renda familiar ou a necessidade de proteção social. Cada solicitação depende de avaliação individual, conforme a legislação e as provas disponíveis.

Para empresas, a atuação tributária abrange defesa em autos de infração e execuções fiscais, planejamento preventivo, constituição de holdings e organização patrimonial familiar e empresarial. A análise considera a realidade de cada atividade econômica, os riscos envolvidos e a necessidade de decisões fundamentadas, com atenção à conformidade fiscal e à segurança jurídica.

O grupo conta ainda com a Tax Recovery Brasil, unidade de inteligência tributária com mais de dez anos de atuação. Seu trabalho envolve revisão de recolhimentos, identificação de possíveis créditos tributários, estruturação de passivos fiscais e apoio à recuperação de valores, quando cabível. A avaliação pode alcançar tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores, respeitadas as regras aplicáveis a cada hipótese.

“Nossa advocacia nasceu há quase duas décadas com o compromisso de unir rigor técnico a um propósito real de impacto social e empresarial”, afirma o Dr. Filipe Augusto de Souza. “A expansão digital nos permite levar esse mesmo padrão fundamentado em estudo aprofundado e atendimento ético a qualquer cliente no Brasil.”

Para o escritório, tecnologia e atendimento humanizado não são caminhos opostos. As ferramentas digitais ampliam o alcance das orientações, enquanto o contato individual permanece central na compreensão de conflitos previdenciários, tributários e patrimoniais. A proposta é combinar escuta, análise documental e estratégia jurídica compatível com as necessidades apresentadas.

Sobre o Augustos Advogados: com sede em Minas Gerais e atendimento online nacional em todo o Brasil., o escritório atua nas áreas Previdenciária, Trabalhista, Tributária e Civil. Site: www.augustosadvogados.com.br

Sobre a Tax Recovery Brasil: unidade especializada em análise de créditos tributários e gestão e reestruturação de passivos fiscais de empresas. Site: www.taxrecoverybrasil.com.br

Contato para a imprensa: Assessoria de Comunicação e Relações Públicas. E-mail: [email protected] | Website: www.augustosadvogados.com.br