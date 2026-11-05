Muito além do mercado imobiliário

Com mais de 30 negociações de fazendas de médio e grande porte e 18 áreas arrendadas, Rogério construiu uma trajetória marcada pelo relacionamento, pela visão de mercado e pela aproximação entre proprietários, produtores e investidores.

“Rogério Vende Fazendas” é mais do que o nome de seu perfil no Instagram: é a marca profissional pela qual Anderson Rogério Pinto se tornou conhecido no mercado imobiliário rural. A presença digital acompanha sua atuação no setor e fortalece a conexão com proprietários, produtores rurais e investidores interessados em oportunidades no campo. À frente da 7 Rural Negócios Imobiliários – empresa voltada à gestão de negócios imobiliários -, Rogério construiu sua trajetória a partir do contato direto com diferentes realidades do Cerrado brasileiro. Ao longo dos anos, percorrer centenas de municípios lhe mostrou que a compra e venda de uma propriedade rural vai muito além da assinatura de um contrato.

“Quando uma fazenda muda de mãos, a negociação vai muito além da transferência de uma propriedade. Muitas vezes, representa a realização de um sonho e a chegada de novos investimentos, a expansão da produção agrícola, a geração de empregos e o desenvolvimento de municípios e comunidades”, explica Rogério. “Fazer parte desse setor, contribuindo para a economia local e ajudando a realizar projetos de proprietários, é algo que me motiva”, completa.

Empresário e corretor especializado em imóveis rurais, Anderson Rogério Pinto conduz a 7 Rural Negócios Imobiliários, empresa que atua na gestão de negócios imobiliários e na intermediação de propriedades de médio e grande porte. Conhecido profissionalmente como Rogério Vende Fazendas, mantém presença em estados como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e Maranhão, além do Paraguai, aproximando produtores rurais, investidores, grupos agrícolas e famílias proprietárias de terras. Seu portfólio reúne mais de 30 negociações de fazendas de médio e grande porte e 18 áreas arrendadas.

Uma trajetória construída desde cedo

A história de Rogério, porém, começou longe dos grandes negócios. Nascido em uma família humilde, saiu de casa aos 12 anos para trabalhar e aprender uma profissão. Antes de se firmar no mercado rural, acumulou experiências em diferentes áreas: trabalhou no campo, na construção civil, em supermercados, no comércio e em diversos segmentos de vendas. Também comercializou planos funerários, consórcios, veículos e outros produtos. Segundo ele, cada etapa contribuiu para desenvolver sua visão de mercado e sua capacidade de negociação.

“Cada experiência ajudou a formar o profissional que sou hoje. Desde o início, aprendi que bons negócios são construídos, acima de tudo, com relacionamentos e confiança”, afirma.

A especialização no mercado rural

Há pouco mais de uma década, Rogério decidiu direcionar a carreira para um segmento específico: a intermediação de propriedades rurais de grande porte. Foi nesse movimento que ganhou força “Rogério Vende Fazendas”, nome profissional que se consolidou no mercado e também identifica seu perfil no Instagram. A atuação empresarial é desenvolvida por meio da 7 Rural Negócios Imobiliários, dedicada à gestão de negócios imobiliários.

Sua atuação busca considerar fatores que vão além do preço. Antes de avaliar uma propriedade, observa aspectos como aptidão agrícola, qualidade do solo, índices pluviométricos, logística, estrutura operacional e segurança documental. Essa abordagem contribuiu para a construção de uma rede de relacionamentos com produtores, empresários, fundos de investimento e grupos do agronegócio.

Outro diferencial é a participação em operações conhecidas como off-market, realizadas de maneira reservada e estratégica. Nesse tipo de negociação, discrição e confiança são essenciais, especialmente quando estão em jogo patrimônios rurais de grande porte. Rogério relata ter intermediado negócios envolvendo propriedades relevantes do Centro-Oeste brasileiro.

Nem todos os capítulos dessa trajetória, contudo, foram marcados por conquistas. Ao longo da vida empresarial, ele enfrentou perdas financeiras significativas e precisou recomeçar. Decisões equivocadas, desafios de gestão e dificuldades próprias do mundo dos negócios colocaram sua perseverança à prova. Em vez de abandonar o caminho, procurou transformar esses momentos em aprendizado, reforçando a disciplina financeira, aprofundando conhecimentos de gestão e desenvolvendo uma visão mais madura sobre liderança e planejamento.

Essa capacidade de se reconstruir tornou-se parte importante de sua história.

Cristão evangélico, viúvo e pai de três filhos, Rogério afirma que suas maiores conquistas não se resumem aos contratos assinados, mas estão ligadas aos valores que orientam sua vida. A perda da esposa durante a pandemia foi um dos períodos mais difíceis de sua trajetória e fortaleceu sua convicção sobre a importância da fé, da família e da perseverança.

Recentemente, sua trajetória recebeu novo reconhecimento com a condecoração como Diplomata Civil Humanitário pela Jethro International. A distinção é atribuída a pessoas que se destacam pela promoção do desenvolvimento humano, da cooperação social, da mediação de conflitos e de iniciativas voltadas ao bem comum. Diferentemente dos diplomatas de carreira que representam governos, os diplomatas civis atuam a partir da sociedade, mobilizando sua influência e capacidade de articulação para aproximar pessoas, instituições e oportunidades.

A homenagem dialoga com uma carreira construída justamente por meio de conexões. Ao longo dos anos, Rogério participou de negociações que movimentaram centenas de milhões de reais em ativos rurais, contribuindo para a expansão de projetos agrícolas, a atração de investimentos e o fortalecimento de cadeias produtivas em diferentes regiões do país. Quando uma área produtiva recebe novos investimentos, os efeitos podem alcançar setores como transporte, comércio, armazenagem, assistência técnica e prestação de serviços – atividades das quais dependem inúmeras famílias ligadas à economia agrícola.

Hoje, Anderson Rogério Pinto busca ser reconhecido não apenas pela atuação no mercado de imóveis rurais, mas também por conectar pessoas a oportunidades, aproximar investimentos de projetos produtivos e contribuir para a movimentação econômica das regiões em que trabalha. À frente da 7 Rural Negócios Imobiliários e conhecido no mercado como Rogério Vende Fazendas, construiu uma trajetória que combina trabalho, visão de longo prazo, relacionamento e propósito. Sua história mostra como a experiência e a capacidade de recomeçar podem se transformar em resultados e abrir caminhos para novos projetos no agronegócio.

Instagram: https://www.instagram.com/rogerio_vende_fazendas