Mosaico Investimentos: R$ 1 bi em novos rumos para a assessoria

De uma carreira industrial a uma paixão pelo mercado financeiro

Felipe Molinari, paulista de 43 anos, construiu sua carreira durante quase 20 anos na indústria, um ambiente conhecido por sua rigidez e exigência máxima de precisão. “Na indústria, a concorrência é alta e a margem de erro é pequena, um erro pode custar caro”, relembra. Essa experiência, segundo ele, foi decisiva para a forma como hoje conduz seu negócio no mercado financeiro.

Em 2021, Molinari fez a transição para o mercado financeiro, atuando inicialmente como assessor de investimentos por três anos. Esse período foi crucial para que ele compreendesse as lacunas do setor, especialmente em termos de governança e gestão profissional. “Vi que faltava estrutura, processos e transparência na indústria de assessoria. E percebi que podia trazer tudo aquilo que aprendi na indústria para revolucionar esse mercado”, conta.

O nascimento da Mosaico: um plano que se autoconsolida

A partir dessa visão, nasceu o “Plano Mosaico”, uma estratégia ousada e inovadora que buscava construir uma rede viva de profissionais habilitados a operar uma estrutura sólida, capaz de se consolidar ao longo do tempo. Com a parceria de seus sócios, Felipe Nathan, carioca de 35 anos, e Lucas Domingues, mineiro de 30 anos, Molinari apresentou o plano ao banco BTG, que aprovou a proposta de forma breve.

Em 28 dias, uma das operações mais rápidas da instituição foi montada, com escritórios próprios em cidades estratégicas como Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de uma expansão planejada para o Paraná. “Nosso objetivo não era apenas alcançar o número, mas definir como chegar lá, com governança, gestão e foco no cliente”, destaca. A Mosaico Investimentos nascia com 300M sob assessoria.

Cuidar de pessoas, não de números

O diferencial da Mosaico está na filosofia que permeia toda a operação: tratar clientes como pessoas, não como números. “Não vendemos produtos financeiros, vendemos

cuidado, ajudamos as pessoas a realizar seus sonhos”, explica Molinari. Essa abordagem, que coloca o cliente no centro da estratégia, tem sido fundamental para manter a base sólida e em crescimento constante desde o início da operação.

Essa visão também se estende à forma como a Mosaico lida com modelos de remuneração. Em um mercado frequentemente marcado por debates sobre conflitos de interesse, a empresa oferece transparência e flexibilidade, permitindo que o cliente escolha o modelo que melhor se adequa ao seu perfil de investimento. “Não defendemos um modelo único, mas o que é melhor para cada indivíduo”, enfatiza Molinari.

A empresa adotou um sistema flexível, que permite que o próprio cliente escolha o modelo de remuneração, seja variável ou fixa, mais alinhado ao seu perfil de investimento e objetivos financeiros. Essa abordagem quebra o mito do conflito de interesse, tão debatido no mercado, ao assegurar que todos os números e custos envolvidos em cada operação sejam apresentados de forma clara e compreensível.

Assim, a Mosaico estabelece um ambiente de confiança e parceria, onde o foco está genuinamente no melhor resultado para o cliente, consolidando a transparência como um pilar inegociável do seu processo.

Desafios e perspectivas para o futuro

Um dos maiores desafios no início foi justamente fazer com que as pessoas “vissem para crer”. “Há dois anos, precisávamos que os novos assessores, clientes e parceiros acreditassem na visão antes mesmo de termos a estrutura que temos hoje”, lembra. Agora, com a operação consolidada, o Plano Mosaico segue em andamento, impulsionado pela dedicação de toda a equipe, desde os sócios até os colaboradores recém chegados.

A meta para 2030 é ambiciosa: alcançar 5 bilhões de reais sob assessoria, mantendo a consistência e a qualidade que caracterizam a empresa. “O primeiro bilhão foi apenas o alicerce para tudo o que está por vir”, afirma Molinari com convicção.

Um mosaico que conecta pessoas e cidades

A Mosaico Investimentos não é apenas uma assessoria de investimentos; é um projeto que busca conectar profissionais e clientes em um mosaico humano e geográfico, com presença estratégica nas principais capitais brasileiras e planos para continuar crescendo fora do eixo tradicional.

Felipe Molinari, Felipe Nathan e Lucas Domingues formam o tripé dessa operação que, apesar de jovem, já demonstra maturidade e solidez. Juntos, eles mostram que é possível construir um negócio financeiro inovador, baseado em valores sólidos, profissionalismo e, acima de tudo, no cuidado com as pessoas.

O que era um plano ousado em 2024 se consolidou, o alicerce para o crescimento está pronto, agora vem a expansão estratégica pelo Brasil.

Rentabilidade passada não garante resultado futuro. Investimentos envolvem risco, hoje ausentes.