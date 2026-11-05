Cuidador de idosos por 6, 8, 12 ou 24 horas: como funcionam os turnos de assistência em casa

Nem toda família precisa de um cuidador o dia inteiro. Algumas buscam companhia e apoio para a pessoa idosa durante parte do dia. Outras precisam de alguém presente em tempo integral. Foi pensando nessas diferenças que a Agesênior (www.ageseniorbrasil.com.br), empresa de cuidadores de idosos e assistência domiciliar, organizou seu atendimento em quatro modalidades: 6, 8, 12 e 24 horas.

A empresa foi fundada em 2019, em Santa Catarina, pelo empresário Rhayllander Santos. Antes de abrir o negócio, ele trabalhou como cuidador de idosos. Foi nessa fase que percebeu que as necessidades das famílias variam bastante e que o serviço precisa acompanhar essa variação.

Do acompanhamento curto ao cuidado de longa duração

Na prática, as modalidades cobrem situações bem diferentes. De um lado, há o acompanhamento por algumas horas. Do outro, há os cuidados domiciliares de longa duração. Segundo a proposta da empresa, a escolha do formato acontece conforme a necessidade que o cliente apresenta.

Essa flexibilidade faz parte de um modelo que busca conciliar três coisas: a autonomia dos profissionais, a organização dos atendimentos contratados e o respeito à individualidade de cada idoso.

Por que o tempo de atendimento importa

Quando se fala em cuidado dentro de casa, a duração do turno vai além de uma questão de agenda. Ela tem relação direta com a continuidade da assistência, um dos princípios da Agesênior. O conhecimento que Rhayllander acumulou no contato com pacientes e familiares ajudou a desenhar um negócio voltado justamente à organização dos serviços e ao cuidado sem interrupções.

Segurança e conversa franca com a família

Seja qual for a modalidade, a empresa mantém os mesmos pilares: segurança, confiança e atenção individualizada. A comunicação transparente com os clientes também faz parte do atendimento, para que a família saiba como está o cuidado com o seu ente querido.

Esses valores vêm da vivência do fundador. Como cuidador, ele viu de perto os desafios das famílias na busca por assistência.

Onde o serviço está disponível

A Agesênior nasceu em Santa Catarina e atende Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Navegantes e Itajaí. A empresa também tem presença em São Paulo, o que ampliou o alcance geográfico dos serviços.

Com a expansão, vieram novos desafios: organizar os atendimentos, adaptar o serviço a famílias diferentes e manter os valores que deram origem ao negócio.

Envelhecimento e demanda por cuidado em casa

Com o envelhecimento da população brasileira, os serviços de cuidado domiciliar ganham espaço na rotina de muitas famílias. Para Rhayllander Santos, o desafio da Agesênior é ampliar o acesso a esse tipo de serviço sem perder a atenção individualizada.

Resumo para quem está escolhendo

O turno de 6, 8, 12 ou 24 horas é definido pela necessidade da pessoa idosa e da família. A partir dela, o formato pode ir de um apoio por algumas horas até o acompanhamento contínuo em casa.