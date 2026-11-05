Como funciona a Clinimais: consulta por vídeo com médico de CRM conferível

Clinimais é o jeito como muita gente escreve e procura a Clini+ , plataforma de consultas médicas por vídeo com atendimento em todo o país. A empresa é a mesma, e o endereço do site usa justamente essa grafia. O atendimento é 100% online, pelo site ou pelo app para iOS e Android, sem unidade física. A sede administrativa fica em São Paulo.

A consulta por vídeo é regulamentada no Brasil pela Resolução CFM nº 2.314/2022 e pela Lei nº 14.510/2022, que dão a ela a mesma validade da presencial. E o formato só cresce: segundo a pesquisa TIC Saúde 2025, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), 28% dos estabelecimentos de saúde do país já oferecem teleconsulta, ante 23% no levantamento anterior.

São oito frentes de atendimento: psiquiatria, psicologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, nutrição, clínica médica e pronto atendimento online, com mais de 1.200 atendimentos por mês. Por trás da marca está a Medlife Ltda (CNPJ 54.484.747/0001-91), empresa médica registrada no CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) sob o número 1043273.

Quem atende do outro lado da tela

Cada médico tem perfil público com nome e CRM, e quem aparece como especialista tem o RQE (Registro de Qualificação de Especialista) informado. Dá para conferir o CRM e o RQE dos médicos da Clini+ e repetir a busca no portal do CFM (Conselho Federal de Medicina), que é aberto a qualquer pessoa.

Antes de começar a atender, cada profissional conversa com o diretor técnico da plataforma, o cardiologista Dr. Richardi Neves Ramos (CRM-SP 224667). “Eu converso pessoalmente com cada profissional antes de ele começar a atender na plataforma. Não substitui o registro no conselho, mas é o mínimo que eu esperaria se estivesse do outro lado da tela”, conta ele.

Como é a consulta

A videochamada e o chat para mandar exames ficam dentro da própria plataforma, com conexão criptografada. O prontuário fica sob sigilo médico, e o tratamento de dados segue a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), conforme a política de privacidade publicada no site.

Atestados e receitas saem com assinatura digital ICP-Brasil e valem o mesmo que os do consultório, como prevê a resolução do CFM. Quem quiser conferir um documento pode enviar o PDF original ao Validar, do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), em validar.iti.gov.br.

Pagamento e cancelamento sem surpresa

O pagamento é gerado apenas dentro do site ou do app oficial e processado pela Pagar.me, do grupo Stone. As regras de cancelamento estão nos termos de uso: com mais de 24 horas de antecedência, o reembolso é integral; com 24 horas ou menos, há multa de 30%. Remarcar até 12 horas antes não custa nada. E se o médico não iniciar a consulta em até 15 minutos do horário marcado, o paciente recebe o valor de volta.

Para dúvidas, a empresa mantém atendimento humanizado pelo WhatsApp, além do e-mail [email protected]. Todos esses dados estão reunidos numa página que explica como verificar se a Clini+ é confiável , com o link da fonte oficial ao lado de cada informação.

“Quem desconfia de um serviço de saúde online está agindo certo. O nosso trabalho é deixar cada informação num lugar onde o paciente confere sem depender da nossa palavra: o CNPJ na Receita, o CRM no portal do CFM, a assinatura no site do ITI”, diz o Dr. Richardi.

Na prática, a Clinimais funciona como um consultório por vídeo: o paciente escolhe a especialidade, vê nome e CRM do médico, paga dentro da plataforma e recebe documentos com assinatura digital, tudo com informações que pode conferir por conta própria.