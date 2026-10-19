Cinco palavras por dia e áudio de manhã e à noite: a rotina de estudo de inglês da 5W English

Aprender inglês com cinco palavras novas por dia, revisão em flashcards e um áudio curto ouvido ao acordar e antes de dormir. Essa é a rotina proposta pela 5W English, rede de professores licenciados ligada à Global Way Idiomas, para quem quer começar ou destravar o idioma (instagram.com/5w.english.every.day).

O conceito de “cinco palavras por dia” orienta todo o estudo. O vocabulário é revisado por flashcards, e os áudios de imersão, gravados com falantes nativos, têm cerca de 10 minutos e são ouvidos pela manhã e à noite.

O português como ponte

Por trás da rotina está o método lexical associativo. Em vez de deixar o português de fora da aula, ele faz comparações controladas entre os dois idiomas e usa exercícios de tradução orientada. Assim, o aluno parte do que já conhece na própria língua para fixar o vocabulário novo.

Livro na mão, aplicativo no navegador

O material mistura papel e digital. Os livros físicos ficam para a sala de aula, onde o aluno anota e escreve. Já o aplicativo, acessado pelo navegador, reúne áudios ligados aos livros por QR code, atividades interativas e leituras adaptadas ao nível de cada um.

Cada módulo tem de 30 a 40 horas, no ritmo de um livro por semestre, e a coleção completa soma oito livros. Tem conteúdo a partir dos 6 anos de idade. A cada dois módulos concluídos, o aluno recebe um certificado emitido pela coordenação nacional da 5W e pelo professor responsável.

Quem dá as aulas

As aulas ficam por conta de professores licenciados, que recebem da 5W o método, o material, a marca e o suporte, sem formato de franquia. A rede reúne hoje cerca de 100 licenciados e aproximadamente 2.300 alunos registrados no aplicativo. Para achar um professor, o próprio app usa geolocalização e mostra os quatro licenciados mais perto do usuário.

O aluno não compra os livros direto da empresa. Ele combina o valor com o professor, que faz o pedido à 5W, e os livros chegam no endereço do estudante em qualquer canto do país, sem exigência de pedido mínimo. Para o professor, o primeiro ano é livre de taxa de licenciamento, e a anuidade cobrada a partir do segundo ano fica hoje abaixo de R$ 200 por mês.

A proposta parte da ideia de que saber inglês e saber ensinar são coisas diferentes. Por isso, a rede oferece estrutura pedagógica a quem já tem fluência e recebe tanto quem nunca deu aula quanto professores com metodologia própria. Os licenciados contam com a plataforma 5W Academy, com videoaulas por faixa etária, além de integração individual, encontros periódicos e suporte em horário comercial.

De Florianópolis para o interior do país

A história começou com aulas particulares em Florianópolis, em 1994, com Maurileno Pappis e Reesha Dugan Pappis. A escola física Global Way abriu em janeiro de 2007, e a marca 5W chegou em 2019. A parte pedagógica é conduzida pela americana Reesha Dugan Pappis, sócia e diretora pedagógica, e a direção diz que o foco da operação é o aprendizado do aluno acima de tudo.

Maurileno Pappis, sócio e diretor comercial, afirma que o professor pode crescer na cidade onde vive e que o licenciamento é ponto de partida para objetivos diferentes, seja ter a “agenda cheia, a sua escola, ou uma rede de escolas”.

Para quem quer aprender inglês com cinco palavras por dia, a receita da 5W English é constância: pouco vocabulário novo, revisão diária, áudio curto em dois momentos do dia e um professor acompanhando de perto. A rede planeja ampliar a presença em cidades menores e localidades com poucos habitantes.

Mais informações pelo telefone e WhatsApp (51) 9881-1112 ou pelo Instagram @5w.english.every.day (https://www.instagram.com/5w.english.every.day/).