Como se preparar para uma crise na empresa? Advogado resume em três tempos

Para o advogado Julio Costa, sócio gestor do escritório CAR | HFW (car-law.com.br), lidar bem com uma crise é algo que começa antes de ela aparecer. A lógica que ele defende cabe em três tempos: se preparar antes, reagir durante e evoluir depois que o episódio passa.

Essa é a ideia por trás da prática integrada de gerenciamento de crises que o escritório lança oficialmente nesta terça-feira (20), em São Paulo. A apresentação acontece no “Café Sem Crise”, no Tivoli Mofarrej, com apoio institucional da ABGR, a Associação Brasileira de Gerência de Riscos.

Uma crise raramente vem sozinha

A premissa do escritório é que um problema grave quase nunca fica restrito a uma área só. Um acidente, um ataque cibernético ou uma parada na operação pode trazer, tudo de uma vez, problemas com órgãos reguladores, disputas por contrato, questionamentos de autoridades, pressão de investidores e estragos na imagem da empresa.

Por isso, segundo o CAR | HFW, a resposta precisa juntar especialistas de áreas diferentes, trabalhando em sintonia, logo nas primeiras horas. Foi pensando nisso que o escritório reuniu numa frente só um trabalho que antes ficava espalhado entre suas várias áreas.

E cada uma dessas frentes vai exigir decisões.

“Preparar antes, reagir durante, evoluir depois. A prática integrada de gerenciamento de crises nasce justamente para garantir que essas decisões sejam tomadas de forma coordenada desde o início”, afirma Julio Costa.

Cenários de crise no lugar das palestras

O formato do lançamento conversa com essa ideia de se preparar antes. Em vez dos painéis tradicionais, o “Café Sem Crise” terá uma dinâmica “gamificada”: os participantes vão atuar junto com os painelistas em três situações hipotéticas de crise, uma no transporte marítimo (shipping), uma de segurança digital (cyber) e outra na aviação.

Empresas como Starr, MAPFRE, JBS, Axia Energia, Marintek Services, Entelgy, EDP, Embraer, Azul e LATAM Airlines, entre outras, estão previstas no encontro.

Quem está por trás

O CAR | HFW é um escritório de advocacia brasileiro que trabalha junto com o HFW, escritório internacional centenário. Tem experiência em algumas das principais crises enfrentadas no Brasil nos últimos 30 anos, em setores como aviação, infraestrutura, energia, transporte marítimo e tecnologia.

Resumindo

Se preparar para uma crise, nessa lógica, é se organizar com antecedência para que, quando o problema aparecer, os especialistas de cada área já entrem em campo juntos, logo nas primeiras horas, em vez de cada um correr para um lado.