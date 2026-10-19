Clube de benefícios no Reclame AQUI: o que o selo RA1000 e a indicação ao prêmio dizem sobre o Pix do Milhão

Antes de comprar pela internet, muita gente dá uma olhada no Reclame AQUI, e com clube de benefícios não é diferente. No caso do Pix do Milhão, a consulta mostra o selo RA1000, a classificação mais alta de reputação da plataforma, e a empresa entre as indicadas ao Prêmio Reclame AQUI 2026, no segmento de programas e clubes.

O que os números mostram

Entre março e agosto de 2026, o Pix do Milhão teve nota 8,8 no Reclame AQUI, respondeu 100% das reclamações recebidas e registrou índice de solução de 96,6%. A nota média dada pelos consumidores ficou em 8,4.

E o prêmio?

O Prêmio Reclame AQUI indica, em cada categoria, as 15 empresas com as maiores notas médias de avaliação na plataforma. A votação popular está aberta até 5 de novembro, e as vencedoras são anunciadas em dezembro.

“Confiança a gente não pede, a gente mostra. O resultado das premiações maiores sai de uma extração oficial que qualquer pessoa pode conferir, o nome de quem é contemplado é lido ao vivo e toda reclamação recebe resposta. E, antes de tudo isso, o participante sente o clube no desconto de todos os dias”, afirma Adinael Nobre, COO do Pix do Milhão.

Além da reputação, o que dá para conferir

O atendimento é uma parte da história. A outra está nas regras. As premiações do Pix do Milhão são estruturadas em Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP. Na modalidade Incentivo, definida pela SUSEP, o título fica vinculado a uma promoção comercial da empresa que o adquire, e quem compra os pontos recebe o direito de participar das premiações. Nas premiações maiores, o resultado sai das extrações oficiais da Super Sete, das Loterias CAIXA, e o nome de quem foi contemplado é lido ao vivo na transmissão.

Foi assim com Lucinea de Lima Caldeira, de Campo Grande (MS), que ouviu o próprio nome em 5 de junho de 2026 como contemplada com R$ 1 milhão, e com Luciana de Oliveira Vieira, costureira de São Gonçalo (RJ), contemplada com R$ 100 mil em 8 de julho de 2026. As duas souberam do resultado no mesmo momento que os demais participantes. Nos prêmios instantâneos, o Raspou, Achou, é PIX distribui mais de 10 mil prêmios a cada edição, em valores que chegam a R$ 1 mil. Em 2026, as premiações somam mais de R$ 100 milhões, e mais de 90 participantes se tornaram milionários.

E no dia a dia

Enquanto isso, o clube trabalha todo dia. Quem compra pontos, pelo site ou pelo aplicativo, com ou sem plano de assinatura, tem desconto em mais de 3 mil marcas parceiras, presentes nos 26 estados e no Distrito Federal, de Netshoes e Centauro a farmácias e perfumaria, e até 80% em medicamentos tarjados, todos os dias. Quem assina a recorrência mantém os pontos ativos mês a mês. É esse uso diário que dá sentido à ideia de nunca estar desamparado: o participante sente o clube no remédio, no tênis do filho e no perfume, muito antes de qualquer contemplação.

Reputação boa se constrói com resposta dada, reclamação resolvida e regra clara. No Pix do Milhão, dá para conferir as três coisas antes da primeira compra de pontos.