Branded residences: entenda o que são os prédios com assinatura de marca

Já pensou em morar em um prédio que leva o nome de uma marca conhecida? Essa é a ideia das branded residences, empreendimentos residenciais associados a uma marca, em geral do universo da hotelaria, da moda ou do design, que assina o projeto e a experiência de quem mora ali.

O tema está na programação da Imersão Luxo Imobiliário, que marca o lançamento oficial do Private Brokers Club (imersaoluxoimobiliario.com.br) em 27 e 28 de novembro, no Rosewood São Paulo. Quem fala sobre o assunto é Roberto Moscatelli, que vai explicar o fenômeno das branded residences, apresentadas pela organização como o segmento que mais cresce no luxo global, e mostrar como esse tipo de empreendimento mexe com o valor de um endereço.

Por que isso interessa ao corretor

Para o Private Brokers Club, conhecer produtos como esse faz parte do repertório de quem trabalha com o alto padrão. O clube parte de uma tese: o corretor desse mercado trabalha meio sozinho. Ele atende gente de alto patrimônio, disputa negócios de sete dígitos e atua num segmento que, segundo o clube, cresceu 35% em 2025 e movimentou R$ 52,2 bilhões, mas quase nunca tem com quem trocar experiências, onde buscar referências ou como entrar nos ambientes em que as decisões acontecem.

“O corretor de luxo não precisa de mais um evento. Precisa de um lugar onde seja reconhecido como par, e de acesso às pessoas e aos códigos que movem esse mercado. É isso que o clube entrega, e é por isso que a entrada é seletiva”, afirma Eliane Ribeiro, curadora do clube. Especialista em relações imobiliárias internacionais, ela trabalha há mais de duas décadas entre Portugal e Brasil e já foi premiada como Melhor Corretora Imobiliária de Luxo em Portugal.

O que mais tem na programação

Além das branded residences, a imersão traz Rafael Bastos, que vai explicar como pensam as famílias UHNW, aquelas com mais de US$ 30 milhões para investir, e por que elas raramente compram um imóvel só pelo imóvel. Claudia Matarazzo fala sobre etiqueta, comportamento e a imagem que abre ou fecha portas nesses ambientes. E Carol Caracas mostra como juntar marca pessoal e networking para que o corretor seja visto como um consultor de confiança, e não como mais um vendedor.

Só 50 vagas

Quem quiser participar precisa se candidatar: são 50 vagas, preenchidas por aplicação e curadoria, para corretores de diferentes regiões do Brasil. O encontro não é aberto ao público, e a ideia, segundo o clube, é colocar na mesma sala profissionais com o mesmo nível de ambição, com cada região do país representada. Quem já é membro ou foi aos eventos de pré-lançamento tem o conteúdo garantido.

A curadoria é de Eliane Ribeiro, que comanda a comunidade com Sérgio Costa, sócio do grupo. O clube já testou a proposta em eventos em Salvador e em São Paulo e, depois da imersão, os participantes passam a fazer parte de uma rede permanente, com mentorias, encontros e experiências presenciais.

Resumindo

Branded residences são prédios residenciais que levam a assinatura de uma marca e, segundo a programação do evento, formam o segmento que mais cresce no luxo global. Para o corretor, conhecer esse produto entra no repertório que o Private Brokers Club quer reunir na imersão de novembro.