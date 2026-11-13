Em Londres, uma ponte de 12 metros se enrola para liberar um canal. A Rolling Bridge recolhe oito partes articuladas até formar um anel poligonal na margem. O movimento depende de pistões hidráulicos sincronizados integrados à estrutura, transformando uma travessia comum numa solução para a passagem dos barcos.

Por que a ponte de Londres precisa se enrolar?

A Rolling Bridge foi construída em Paddington Basin, área urbana cortada por um braço do canal. A travessia permite que pessoas passem de uma margem à outra, mas também precisa abrir caminho para uma embarcação. Em vez de levantar um tabuleiro rígido, o projeto escolheu recolher a própria passarela sobre si mesma.

Concluída em 2004, a obra foi desenvolvida pelo Heatherwick Studio, com participação de especialistas em estruturas e hidráulica. O registro do projeto em e-architect descreve a passagem entre a posição estendida e a forma circular. A transformação atende a uma necessidade de navegação, embora seu movimento também produza um efeito visual marcante.

Funcionamento hidráulico da ponte articulada Rolling Bridge

Oito partes rígidas substituem uma peça única

A ponte possui segmentos ligados por articulações que permitem variar os ângulos entre as partes. Quando o sistema se movimenta, a linha quase reta do tabuleiro ganha dobras sucessivas e as extremidades se aproximam. Como as peças continuam rígidas, o resultado é uma figura poligonal semelhante a um círculo, e não uma curva lisa de material flexível.

Essa construção é diferente de enrolar um tapete ou dobrar uma folha. As juntas controlam a posição relativa de módulos estruturais preparados para receber pessoas quando estendidos. Na configuração recolhida, a ponte ocupa um espaço compacto junto à margem, deixando livre a trajetória necessária ao barco.

Como pistões hidráulicos coordenam a transformação?

Cilindros hidráulicos usam fluido pressurizado para movimentar hastes. Na Rolling Bridge, atuadores ligados às articulações e ao guarda-corpo produzem um movimento coordenado de vários segmentos. Se cada parte avançasse de forma independente, seria difícil conservar a geometria necessária para que as extremidades se aproximassem na ordem prevista.

O mecanismo exige mais do que força para levantar peças. Precisa sincronizar deslocamentos e respeitar os pontos de giro. O funcionamento pode ser compreendido por três elementos conectados:

Articulações: permitem alterar o ângulo entre segmentos sem deformar as peças rígidas.

permitem alterar o ângulo entre segmentos sem deformar as peças rígidas. Cilindros: convertem pressão hidráulica em deslocamento das hastes.

convertem pressão hidráulica em deslocamento das hastes. Sincronização: faz os módulos se moverem de maneira compatível até formar o anel.

Funcionamento hidráulico da ponte articulada Rolling Bridge

O corrimão também faz parte da máquina

Quando a passarela está estendida, os elementos laterais parecem apenas oferecer proteção aos pedestres. Entretanto, o guarda-corpo integra o conjunto articulado que participa da abertura. Um resumo técnico publicado em 2005 pelo engenheiro Ron Packman descreve a disposição dos atuadores junto às juntas e a coordenação hidráulica exigida para o movimento.

O registro técnico das National Academies destaca pares de cilindros e mecanismos que ajudam a mover as partes em conjunto. É uma solução diferente das pontes que sobem verticalmente como blocos inteiros: aqui, o desenho depende de múltiplas mudanças de ângulo em vez de um único deslocamento de elevação.

O que as dimensões revelam sobre a travessia?

A documentação informa aproximadamente 12 metros de comprimento e 1,4 metro de largura. O primeiro número se refere à passarela aberta, não ao diâmetro do anel formado quando ela se recolhe. A largura corresponde ao trânsito de pedestres, não à passagem de automóveis. O conjunto utiliza aço estrutural e piso de madeira.

A função da obra é distinta de uma ponte giratória de grande porte que precisa sustentar cargas ferroviárias ou rodoviárias. Em Paddington Basin, o projeto aproveita a pequena extensão do vão e o uso por pedestres para adotar uma geometria de recolhimento muito particular.

O círculo é o resultado visível de uma necessidade prática

Estendida, a Rolling Bridge oferece uma ligação de pedestres entre margens. Recolhida, libera o canal sem exigir retirada de peças ou armazenamento da ponte em outro lugar. Essas duas posições respondem a necessidades alternadas, definidas pela circulação terrestre e pela navegação.

O que chama atenção não é apenas o formato final, mas a maneira como a engenharia faz uma travessia funcional mudar de configuração. Cilindros, articulações e guarda-corpo trabalham como partes de um único mecanismo. Assim, a figura quase circular surge como consequência do movimento necessário para retirar a passarela do caminho das embarcações.