Resumo executivo ⚙️ Princípio cinemático O vão gira inteiramente em torno de um eixo vertical sobre um pilar pivô central, liberando dois canais de navegação desobstruídos sem limite de gabarito vertical. 📐 Recorde mundial A ferrovia de El Ferdan possui vão móvel duplo de 340 metros entre eixos e comprimento total de 640 metros estruturado em aço estrutural St-52. 🔄 Inversão estática A estrutura trabalha como duplo balanço engastado durante a rotação e se transforma em viga contínua apoiada após o travamento das cunhas de extremidade. 🏗️ Capacidade de carga Cada pilar suporta 6.800 toneladas de peso próprio em rotação e até 9.100 toneladas com comboios ferroviários e tráfego rodoviário simultâneos.

Vista do alto sobre a água verde-esmeralda do Canal de Suez, a colossal estrutura metálica não se projeta para o céu como as tradicionais pontes levadiças de portos fluviais: ela repousa paralela às margens do deserto e, acionada por motores elétricos sobre anéis de roletes usinados, gira 90 graus no plano horizontal até que suas extremidades se encontrem com precisão milimétrica no centro do canal navegável.

Como uma treliça de 6.800 toneladas gira 90 graus sem tombar sobre um pivô circular de 17 metros?

O funcionamento mecânico de uma ponte giratória de grande porte baseia-se na física da rotação pura em torno de um eixo vertical baricêntrico. Diferente de uma ponte basculante que precisa vencer o momento estático do próprio peso contra a gravidade para subir as folhas do tabuleiro, a ponte giratória desloca seu peso paralelamente à linha do horizonte, exigindo energia mecânica apenas para vencer o atrito de rolamento do conjunto de apoio e o torque de arrasto do vento incidente sobre a área exposta das treliças metálicas.

No sistema adotado em megaestruturas como a Ponte de El Ferdan, o apoio central adota a configuração rim-bearing (apoio anelar perimétrico). Em vez de concentrar milhares de toneladas em um único ponto central, a superestrutura apoia-se em uma viga circular contínua — a drum girder — com 17,1 metros de diâmetro. Essa viga desliza sobre um anel usinado com 112 roletes cônicos de aço forjado, cada um com 400 mm de diâmetro médio, que distribuem uniformemente as reações verticais diretamente para o bloco de coroamento do pilar pivô.

A superestrutura repousa sobre um sistema anelar que distribui as cargas ao redor do pilar durante a rotação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais fundações profundas seguram 9.100 toneladas de carga sob o leito salino do Canal de Suez?

A magnitude das reações estáticas e dinâmicas de uma ponte giratória ferroviária impõe requisitos geotécnicos extremos. Conforme detalhado no projeto executivo desenvolvido pela consultoria internacional Maffeis Engineering para a Autoridade do Canal de Suez, cada braço móvel transfere uma carga vertical de 6.800 toneladas durante a manobra e atinge até 9.100 toneladas quando fechado com comboios ferroviários e tráfego rodoviário sobre o tabuleiro misto de 12,6 metros de largura.

Para suportar tais carregamentos em um perfil de solo sedimentar marinho com alto nível freático e agressividade química por cloretos, cada pilar pivô central foi fundado sobre um grupo de 38 estacas escavadas de 1,5 metro de diâmetro, cravadas a uma cota de -29,0 metros em relação ao nível médio da água. Os pilares de encontro (encontros laterais nas margens) repousam sobre sete estacas escavadas de 1,5 metro que alcançam -18,5 metros de profundidade.

Parâmetros Técnicos de Engenharia — Ponte Móvel Giratória ⚙️ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cinemática e Acionamento Acionamento por 2 motores elétricos gaiola de esquilo de 55 kW a 735 rpm, redutor planetário de 3 estágios, diâmetro de pista de 17,1 m e rotação completa de 90° em 12 a 15 minutos. 🏛️ NORMA/ÓRGÃO AASHTO LRFD e AREMA Cap. 15 Projetada sob as diretrizes de pontes móveis da AASHTO e ferrovia pesada AREMA, com certificação estrutural para a Suez Canal Authority (SCA) e aço St-52-3. 🛡️ DESAFIO ESTRUTURAL Alinhamento e Inversão de Carga Transição de balanço livre para viga contínua via macacos e pinos forjados de 1.200 x 650 mm, absorvendo cortante horizontal de 25.000 kN sob rajadas de vento.

Qual é a sequência mecânica exata para destravar, elevar cunhas e girar o vão em 12 minutos?

O maior erro conceitual ao analisar pontes giratórias é supor que a treliça metálica passa o tempo todo simplesmente apoiada sobre o pilar central. Sob o ponto de vista da análise estática, manter um vão de 170 metros em balanço contínuo sob o peso de locomotivas provocaria deflexões na ponta de até 80 mm, descalçando os trilhos da via permanente e causando flambagem local nas diagonais comprimidas.

Por essa razão, o ciclo operacional de uma swing bridge divide-se em quatro etapas rigorosamente sequenciadas e intertravadas por relés de segurança eletromecânicos:

1. Retirada de carga e recolhimento de cunhas (end wedges): Antes de girar, cilindros hidráulicos ou parafusos sem-fim acionam cunhas deslizantes nas extremidades dos vãos, recuando cerca de 100 a 200 mm. Isso alivia a reação de apoio nos encontros e transfere 100% da carga permanente para o anel de roletes central, colocando a treliça formalmente em regime de duplo balanço.

2. Recuo dos pinos de travamento central (locking pins): No centro do canal de Suez, onde os dois vãos gêmeos de 170 metros se unem, quatro pinos de aço forjado de 1.200 mm de comprimento por 650 mm de diâmetro são retraídos por atuadores hidráulicos independentes, desacoplando os dois módulos estruturais.

3. Slewing (giro angular controlado): Motores elétricos principais acionam pinhões engrenados em uma cremalheira circular externa solidária à base de concreto. O vão gira a uma velocidade angular constante entre 0,5 e 1,0 grau por segundo, desacelerando automaticamente nos últimos 5 graus até atingir a posição paralela ao canal em aproximadamente 12 a 15 minutos.

4. Reancoragem para tráfego: Ao retornar à posição fechada, pinos-guia cônicos centralizadores forçam o alinhamento com tolerância inferior a ±1,5 mm. As cunhas de extremidade são então reintroduzidas sob alta pressão (forças de até 1.000 kN por cunha), forçando uma contra-flecha vertical positiva que ergue sutilmente a ponta da viga e reconverte o sistema estrutural em uma viga contínua hiperestática sobre três ou quatro apoios.

Critério de Engenharia Ponte Giratória (Swing Bridge) Ponte Basculante (Bascule) 📏 Limite de gabarito vertical Ilimitado (abertura livre para o céu em ambos os lados) Limitado pelo ângulo de rotação da folha (geralmente 70° a 85°) 💨 Vulnerabilidade ao vento em manobra Baixa a moderada (pressão atua no plano horizontal) Altíssima (tabuleiro age como enorme vela aberta ao vento) ⚖️ Equilíbrio e maquinário auxiliar Autoequilibrada por duplo balanço sem contrapesos suspensos Requer contrapesos de chumbo/concreto iguais ou superiores ao vão 🚢 Geometria do canal navegável Abre dois canais simultâneos (ou canal único com pilar em terra) Abre um canal central único livre de pilares intermediários

Como o maquinário de rotação da ponte de El Ferdan suporta a passagem contínua de cargueiros no Suez?

O desafio de engenharia em El Ferdan multiplicou-se com o alargamento e a duplicação dos canais navegáveis da hidrovia egípcia promovidos pela Suez Canal Authority. Para restabelecer o tráfego da histórica linha ferroviária entre a cidade de Ismailia e a península do Sinai sem interromper a passagem de navios porta-contêineres classe Triple-E e petroleiros Suezmax, o consórcio internacional executou a ampliação e modernização integral do complexo de pontes giratórias duplas.

Cada uma das estruturas móveis demanda alinhamento estrutural milimétrico nos nós de engastamento para suportar tanto os esforços cíclicos gerados pelas composições ferroviárias quanto a deformação térmica diária decorrente da intensa radiação solar sobre os perfis metálicos, que varia em mais de 30 °C entre o dia e a noite no deserto de Ismailia.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da construtora de infraestrutura pesada SINOMA CDI (YouTube) documenta a fabricação do anel giratório usinado, os testes de montagem das treliças e o giro simultâneo dos vãos sobre as águas do Suez:

Por que as normas AASHTO e AREMA exigem cálculo duplo de fadiga para a inversão de momentos fletores no vão giratório?

Projetar uma ponte fixa comum consiste em calcular elementos submetidos a linhas de influência bem definidas: as cordas superiores trabalham fundamentalmente à compressão, enquanto as cordas inferiores absorvem esforços contínuos de tração. Em uma ponte móvel giratória, entretanto, a norma técnica norte-americana AASHTO LRFD Movable Highway Bridge Design Specifications e as diretrizes ferroviárias da AREMA (Capítulo 15 – Movable Bridges) impõem uma das exigências estruturais mais severas da engenharia: a verificação de fadiga de amplitude completa com reversão de tensões.

Quando a ponte está aberta para os navios, a gravidade transforma a estrutura em balanço duplo, fazendo com que a corda superior sofra tração pura para sustentar o peso próprio e a corda inferior seja submetida a esforços axiais de compressão. Assim que a ponte fecha e as cunhas hidráulicas de apoio são cravadas nos encontros sob tráfego de trens pesados, a parte inferior do meio do vão inverte imediatamente de sinal, passando a sofrer tração elástica cíclica.

O sistema descrito no projeto utiliza um anel de 17,1 metros e 112 roletes cônicos para distribuir as reações verticais da superestrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Em quais cenários operacionais um consórcio deve mobilizar engenheiros de pontes móveis e especialistas em mecânica pesada?

Diferente de obras de arte especiais fixas convencionais, onde a responsabilidade primária recai sobre engenheiros estruturais e geotécnicos, uma ponte giratória atua como uma máquina pesada de precisão milimétrica em escala civil. A intervenção de equipes multidisciplinares com engenheiros civis especialistas em pontes, engenheiros mecânicos de maquinário pesado e engenheiros geotécnicos de fundações profundas é imperativa desde a concepção do anteprojeto.

Essa mobilização técnica especializada é indispensável nas seguintes circunstâncias:

• Análise de atrito e seleção de atuadores de giro: Dimensionamento do torque mínimo resistente considerando não apenas o coeficiente de atrito lubrificado dos mancais e roletes (geralmente entre 0,008 e 0,015), mas sim o torque máximo de arrasto aerodinâmico provocado por tempestades com velocidades de corte de vento de projeto superiores a 15 m/s (54 km/h) em plena manobra.

• Monitoramento de recalque diferencial no pilar pivô: Em fundações em solo mole ou arenoso saturado, qualquer recalque angular assimétrico superior a 1:2.000 no bloco de 23 metros provoca desaprumo na ponta do braço de 170 metros superior a 85 mm, impedindo o encaixe físico dos pinos nos alojamentos e travando a via de navegação.

• Programação de manutenção preditiva dos anéis e cremalheiras: Testes periódicos não destrutivos por ultrassom e partículas magnéticas nas pistas usinadas de rolamento, verificação dos sistemas de lubrificação hidrodinâmica contínua e retificação a laser de eventuais desgastes mecânicos que possam gerar picos de sobrecarga nos motoredutores elétricos.