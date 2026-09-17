Muita gente escolhe a escova de dentes pela sensação de “limpeza profunda” que as cerdas duras proporcionam. Na verdade, essa rigidez não limpa melhor. As escovas de cerdas duras, usadas continuamente, agem como uma lixa sobre o esmalte dentário e machucam a gengiva. O resultado é desgaste irreversível e retração gengival que não volta atrás.

Por que as cerdas duras não limpam melhor?

A remoção da placa bacteriana depende da técnica, do tempo de escovação e de alcançar suavemente a linha da gengiva. Não depende da rigidez das cerdas. Cerdas duras são menos flexíveis e não conseguem penetrar nos espaços entre os dentes e na margem gengival como as macias.

Cerdas duras só servem para limpar azulejo ou arear panela. A indústria criou cerdas médias e duras por demanda de mercado, porque as pessoas acreditavam que mais atrito significava mais limpeza. A ciência já provou o contrário.

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O que as cerdas duras fazem com o esmalte e a gengiva?

O esmalte é a camada mais dura do corpo, mas não é infinito. Ele não se regenera. Quando as cerdas duras encontram o esmalte na linha da gengiva, onde ele é mais fino, criam microabrasões que se acumulam ao longo dos anos.

Os três danos principais são:

Quais sinais mostram que a escova está machucando os dentes?

O dano se instala aos poucos. A gengiva começa a sangrar após a escovação, os dentes parecem mais longos e surge sensibilidade ao frio ou ao calor. Muitas pessoas ignoram esses sinais e continuam usando a mesma escova dura.

Os principais indícios de que a escova está causando dano são:

Sangramento gengival após escovar os dentes.

Sensibilidade ao frio, ao calor ou a alimentos doces.

Dentes que parecem mais longos ou com espaços entre eles.

Entalhes ásperos na linha da gengiva.

Gengiva que recua visivelmente com o tempo.

Qual é a escova ideal para a maioria das pessoas?

A recomendação dos dentistas é unânime: cerdas macias ou ultramacias para uso diário. A maciez das cerdas protege a margem gengival de agressões e ainda remove o biofilme com eficiência quando combinada com uma boa técnica.

Escovas com cerdas ultramacias e alta densidade, com mais de 5 mil cerdas, compensam a flexibilidade com maior número de filamentos, limpando sem traumatizar. Cerdas arredondadas também reduzem o risco de ferir a gengiva.

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Quando o dano já está instalado, há solução?

A retração gengival é irreversível. O tecido que recuou não volta sozinho. Em casos avançados, podem ser necessários enxertos gengivais ou restaurações para proteger a raiz exposta. A tabela abaixo orienta o que fazer em cada situação:

Situação Sinal observado Ação recomendada Esmalte levemente desgastado Sensibilidade inicial Dentes sensíveis ao frio Trocar por cerdas macias Retração gengival moderada Raiz parcialmente exposta Dentes alongados, gengiva recuada Avaliação odontológica Retração avançada Raiz muito exposta Sensibilidade intensa, risco de cárie radicular Enxerto gengival ou restauração

Como escovar os dentes sem agredir o esmalte e a gengiva?

A escolha da escova é o primeiro passo, mas a técnica completa o trabalho. Use movimentos circulares suaves, sem força, cobrindo todas as faces dos dentes. A escova de dentes não precisa pressionar para limpar. A pressão excessiva, mesmo com cerdas macias, também machuca a gengiva.

Troque a escova a cada três meses ou quando as cerdas estiverem abertas e deformadas. Escovas velhas perdem eficiência, e a tentação de compensar com mais força aumenta o risco de retração. A agência reguladora orienta que a troca periódica é parte essencial da higiene bucal. Cuidar da escova é cuidar do sorriso por décadas.