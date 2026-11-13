O complexo científico nos Estados Unidos utiliza dois tubos de 4 quilômetros sob vácuo ultra-alto com anéis de reforço externos para impedir o colapso por pressão atmosférica.
Por que uma parede de aço tão fina não amassa sob a pressão do ar?
Se você tirar o ar de uma lata de refrigerante vazia, a pressão da atmosfera do lado de fora esmaga o metal instantaneamente. No observatório, a pressão do ar empurra cada metro quadrado do tubo com uma força de 10 toneladas, o que destruiria o aço de 3 milímetros se ele estivesse sozinho. Esse fenômeno de colapso estrutural por pressão externa é conhecido como flambagem por vácuo.
Para evitar esse esmagamento sem deixar a estrutura pesada e cara demais, os engenheiros soldaram anéis rígidos de aço ao longo da parte externa do duto. Com espessura de 3 milímetros — parecida com a de uma moeda —, o tubo ganha rigidez local a cada 1,2 metro graças a esses anéis de reforço. Assim, a parede fina segura o vácuo com o mínimo de material possível.
Quais são as dimensões e métricas reais dos tubos de vácuo do LIGO?
A construção dos 16 quilômetros totais de tubos de aço inoxidável do LIGO exigiu tolerâncias geométricas e químicas inéditas para a engenharia de estruturas pressurizadas.
Diâmetro interno do tubo: possui 1,2 metro de largura interna para permitir a passagem livre dos feixes duplos de laser.
- Espessura da parede metálica: fabricada com apenas 3 milímetros de liga de aço inoxidável 304L.
- Pressão atmosférica de esmagamento: suporta cerca de 10 toneladas por metro quadrado de força contínua do ar externo.
- Nível de vácuo interno: mantido em 10⁻⁹ torr (cerca de um trilionésimo da pressão atmosférica ao nível do mar).
- Espaçamento dos anéis estruturais: instalados a cada 1,2 metro para impedir o colapso por flambagem da parede fina.
Como o ar é retirado de dentro dos tubos de 4 quilômetros?
Antes de selar os túneis, bombas turbo-moleculares gigantescas trabalharam por semanas retirando 8.500 metros cúbicos de ar do interior de cada braço. Em seguida, a estrutura de aço inoxidável foi aquecida a 480 °C durante 21 dias por meio de isolamento térmico e correntes elétricas. Esse processo faz o gás hidrogênio preso no metal evaporar antes da operação final.
Sem esse tratamento térmico, as próprias paredes de aço continuariam liberando pequenas moléculas de gás por anos, sujando o caminho dos lasers. Assim, o tubo permanece praticamente sem nenhuma molécula de ar atrapalhando a luz, permitindo medir variações de espaço menores que um próton.
Quais normas técnicas regem a fabricação de vasos de vácuo de ultra-alta precisão?
A fabricação dos tubos seguiu as diretrizes internacionais da norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Section VIII), adaptada especificamente para suportar vácuo absoluto externo em vez de alta pressão interna. A soldagem contínua das chapas de aço em espiral foi inspecionada por espectrometria de massa de hélio.
Os engenheiros da ASCE estabelecem que qualquer microfissura invisível a olho nu comprometeria o sistema criogênico e óptico. Por isso, as normas exigem estanqueidade absoluta e testes radiográficos em 100% das juntas soldadas do aço.
Quando um projeto industrial exige engenheiros especialistas em vácuo e flambagem?
O projeto e a montagem de tubulações de grande diâmetro submetidas a vácuo ou pressão externa demandam o acompanhamento de um engenheiro de vácuo ou engenheiro estrutural especialista em estabilidade mecânica.
Subestimar o risco de flambagem em tubos de parede fina pode causar o colapso catastrófico e imediato da tubulação sob a simples pressão atmosférica. Um cálculo preciso do espaçamento de anéis de reforço evita acidentes e perdas operacionais massivas.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de tubulações industriais pressurizadas ou sob vácuo, recomenda-se avaliação de engenheiro estrutural ou engenheiro de vácuo, prevenindo riscos de colapso por flambagem ou perda de estanqueidade.