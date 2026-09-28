Resumo executivo 🏗️ Estrutura principal Ponte ferroviária de 2,07 km com 99 vãos fixos e um vão móvel central. ⚙️ Vão de elevação vertical Tabuleiro de aço de 72,5 metros que sobe 17 metros em cerca de 5 minutos. 🌊 Proteção marinha Concreto de alta densidade e aço inoxidável para suportar o ambiente salino do oceano. 🚆 Capacidade operacional Permite a passagem de navios de até 22 metros de altura e trens a 75 km/h.

A primeira ponte ferroviária marítima de elevação vertical da Índia combina automação eletromecânica e engenharia anticorrosiva para manter a navegação e o tráfego de trens em pleno funcionamento.

Por que trocar o sistema basculante antigo por uma elevação vertical automatizada?

Você já tentou abrir uma porta emperrada pelo vento? Em pontes sobre o mar, rajadas e a ferrugem travavam os braços articulados da travessia antiga de 1914. Na Nova Ponte Pamban, os engenheiros adotaram torres de guindastes eletromecânicos que sobem o tabuleiro reto para o alto, um princípio conhecido como elevação vertical mecânica.

Em vez de girar duas metades pesadas manualmente, quatro motores sincronizados erguem a estrutura de aço de 550 toneladas por meio de cabos e contrapesos. Assim, o vão sobe 17 metros de forma uniforme, reduzindo o desgaste nos encaixes e garantindo alinhamento milimétrico com os trilhos.

Diferentemente de uma ponte basculante, o vão móvel permanece horizontal enquanto é deslocado verticalmente entre as estruturas de elevação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da Nova Ponte Pamban?

Projetada pela empresa TYPSA e construída pela Rail Vikas Nigam Limited, a obra substituiu a antiga travessia centenária por uma infraestrutura dimensionada para cargas mais pesadas e vida útil superior a cem anos.

Extensão total da travessia: soma 2,07 quilômetros de comprimento sobre o oceano, dividida em 99 vãos fixos de aproximação com 18,3 metros cada e uma seção móvel central.

Vão móvel central de elevação : possui 72,5 metros de comprimento, 16 metros de largura e pesa 550 toneladas de aço estrutural S355 .

: possui 72,5 metros de comprimento, 16 metros de largura e pesa 550 toneladas de . Altura de elevação vertical : suspende a pista em 17 metros em cerca de 5 minutos, garantindo um gabarito de navegação livre de 22 metros acima do nível do mar.

: suspende a pista em 17 metros em cerca de 5 minutos, garantindo um gabarito de navegação livre de 22 metros acima do nível do mar. Gabarito livre em repouso : fica posicionada a 12,5 metros do nível médio do mar, cerca de 3 metros mais alta do que a travessia anterior.

: fica posicionada a 12,5 metros do nível médio do mar, cerca de 3 metros mais alta do que a travessia anterior. Capacidade de tráfego ferroviário: projetada pela Indian Railways para linha dupla eletrificada, permitindo a circulação de trens comerciais a até 75 km/h.

Como funciona a passagem de um navio e o retorno dos trens no canal?

Quando uma embarcação se aproxima do canal marinho, o centro de controle aciona travas automáticas que isolam o trecho ferroviário e interrompem o sinal para os trens. Sensores e guinchos eletromecânicos elevam simultaneamente as quatro extremidades do tabuleiro de 550 toneladas em uma subida contínua.

Após a travessia do navio pelo vão navegável de 72,5 metros, o sistema rebaixa o tabuleiro até o nível dos trilhos e trava a estrutura fisicamente. Sensores de precisão confirmam a continuidade elétrica e mecânica da via em poucos minutos, liberando a passagem segura do próximo trem.

CARACTERÍSTICA ANTIGA PONTE PAMBAN (1914) NOVA PONTE PAMBAN (2025) ⚙️ Mecanismo móvel Basculante manual Scherzer Elevação vertical eletromecânica 📏 Vão livre navegável 66 metros (duas folhas móveis) 72,5 metros (vão único suspenso) 🌊 Gabarito de navegação 9,5 metros de altura máxima 12,5 m em repouso / 22 m elevada ⏱️ Tempo de operação 30 a 45 minutos (operação manual) 5 minutos (totalmente automatizado) 🚆 Velocidade dos trens Limitada a 15 km/h por segurança Projetada para até 75 km/h

Como a engenharia indiana montou a ponte móvel sobre o oceano?

Construir uma ponte móvel no mar exigiu fabricar a estrutura de aço de 550 toneladas no continente e transportá-la por barcaças até o ponto exato de instalação no canal. A equipe precisou alinhar o vão móvel superando fortes correntes marítimas e uma curva suave no traçado ferroviário.

O processo envolveu o cravamento de estacas profundas no leito marinho e o uso de guindastes flutuantes de alta capacidade. Todo o sistema de içamento foi testado exaustivamente antes da liberação comercial da via.

Abaixo, um vídeo do canal oficial The Hindu que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos garantem a durabilidade em ambiente salino?

Para resistir à névoa salina agressiva do Golfo de Mannar, a estrutura segue rigorosas diretrizes da Indian Railway Standards e recomendações internacionais equivalentes à NBR 7187 para pontes e ao Eurocode 3 para estruturas metálicas. Os pilares de sustentação utilizam concreto de alta resistência com adição de sílica ativa e proteção catódica contra a corrosão de armaduras.

O cumprimento dessas normas impede que a ferrugem degrade os componentes mecânicos e comprometa o travamento dos trilhos. Esse nível de exigência técnica assegura o funcionamento da ponte sem interrupções não planejadas por mais de cem anos.

O mecanismo de elevação desloca verticalmente o tabuleiro móvel, abrindo o canal sem dividir o vão ferroviário em duas folhas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para pontes móveis?

Projetar e operar estruturas com partes móveis expostas ao clima marinho requer a consultoria contínua de um engenheiro estrutural e de um engenheiro geotécnico. Esses especialistas analisam a fadiga dos materiais sob ciclos contínuos de elevação e monitoram o comportamento do solo sob as fundações submersas.

A manutenção desse tipo de infraestrutura não aceita improvisos ou soluções genéricas. Erros de alinhamento de poucos milímetros ou falhas no revestimento protetor podem paralisar o sistema e causar acidentes graves.