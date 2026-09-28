Rodrigo de Queiroz Moreira lidera novo conceito imobiliário em Macapá

A transformação urbana de Macapá e a diversificação de seu mercado imobiliário estão no centro de uma nova etapa da Gama Engenharia. Sob a atuação de Rodrigo de Queiroz Moreira, a empresa prepara o Connect One Residence & Office, empreendimento que reúne moradia, atividade profissional e áreas de bem-estar em uma mesma concepção. O projeto chega ao mercado como o primeiro híbrido da capital amapaense e traduz uma estratégia de crescimento baseada na experiência acumulada pela companhia em obras públicas, privadas e incorporação de edifícios.

Com atuação construída no Amapá, a Gama Engenharia acompanhou mudanças no perfil da cidade, na expansão dos serviços e nas expectativas de moradores, profissionais e investidores. Esse conhecimento regional orientou a concepção do Connect One. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o novo ciclo exige projetos capazes de considerar não apenas as demandas atuais, mas também as transformações que podem ocorrer durante os anos de planejamento, construção e ocupação de um imóvel.

O empreendimento será implantado na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. A localização aproxima o projeto de bancos, restaurantes, comércio, farmácias, supermercados, shopping, serviços e da Orla do Rio Amazonas. A escolha do endereço integra a proposta de criar uma relação mais direta entre habitação, trabalho e estrutura urbana, reduzindo a distância entre diferentes atividades do cotidiano.

O Connect One terá 128 apartamentos, 80 salas comerciais e 225 vagas. Na área residencial, as unidades de dois dormitórios terão entre 54 e 62 metros quadrados, enquanto os apartamentos de três dormitórios contarão com plantas de 85 a 106 metros quadrados. A diversidade busca atender diferentes perfis de moradores e acompanhar mudanças nas configurações familiares e nas formas de ocupação dos imóveis.

A frente empresarial será formada por dez pavimentos destinados ao Office, com 80 salas comerciais, dois elevadores e acesso independente. A estrutura foi planejada para receber escritórios, consultórios, empresas e profissionais de diferentes segmentos. A separação dos acessos é um dos elementos usados pela Gama Engenharia para organizar a convivência entre os usos residencial e profissional sem comprometer a dinâmica de cada área.

Rodrigo de Queiroz Moreira considera essa integração um dos pontos centrais do empreendimento. Em vez de reunir funções de maneira improvisada, Residence, Office e Rooftop foram pensados desde a origem como partes de um único conceito. A estratégia procura responder a uma tendência observada no setor imobiliário: consumidores passaram a valorizar, além da unidade privada, fatores como conveniência, localização, serviços próximos, espaços compartilhados e qualidade de vida.

No topo do empreendimento, o rooftop contará com piscina, academia, espaço gourmet e áreas de apoio. A estrutura incorpora o wellness à proposta residencial e amplia os ambientes destinados a lazer, atividade física e convivência. A vista para o Rio Amazonas também estabelece uma ligação entre a arquitetura contemporânea do projeto e uma das principais referências naturais de Macapá, reforçando a identidade local da construção.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, a inovação imobiliária não precisa ficar concentrada nos maiores centros urbanos do país. A circulação de referências arquitetônicas, novos hábitos de consumo e mudanças na relação entre casa e trabalho também influenciam mercados regionais. A proposta da Gama Engenharia é interpretar essas tendências de acordo com as características da capital amapaense, em vez de simplesmente reproduzir modelos desenvolvidos em outras cidades.

A arquitetura foi concebida ainda como elemento de longo prazo. Para a Gama Engenharia, um edifício permanece na paisagem muito além de sua fase de lançamento e passa a participar da identidade do bairro e da rotina da cidade. Por isso, Rodrigo de Queiroz Moreira associa o Connect One a uma mudança de posicionamento da companhia: a experiência acumulada em diferentes frentes da construção passa a servir de base para projetos de maior complexidade conceitual.

Com o Connect One Residence & Office, Rodrigo de Queiroz Moreira busca transformar conhecimento regional em referência do Amapá. O projeto conecta moradia, negócios, bem-estar e arquitetura e representa, para a Gama Engenharia, uma aposta na capacidade de Macapá de incorporar soluções contemporâneas ligadas à dinâmica local.