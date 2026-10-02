Como achar um perito judicial na sua cidade: busca por comarca e especialidade

Quem tem um processo que depende de perícia, ou o advogado que cuida dele, costuma esbarrar na mesma dificuldade: achar um especialista da área certa que atenda na cidade da ação. Em comarcas do interior, a busca pode ser ainda mais difícil.

Busca por cidade

A M Perícias , empresa de Maringá (PR), mantém um diretório público em que é possível filtrar peritos por cidade, estado ou especialidade. São 1.852 peritos médicos ativos nos tribunais, com cadastro em todos os estados do país, incluindo Minas Gerais.

Roteamento por proximidade

Cada pedido é encaminhado ao perito mais próximo da comarca de origem. “Para o juiz, o problema não é só encontrar um perito. É encontrar um perito da especialidade certa, perto da comarca, que aceite a nomeação e entregue o laudo no prazo”, explica Alcides Martinhago Junior, CEO da M Perícias.

Quanto custa a busca

Segundo a empresa, não há taxa de intermediação. O pagamento é feito ao perito, na nomeação, seguindo as regras do Código de Processo Civil.

Quem decide

O juiz. Ele nomeia o perito entre os inscritos no cadastro do tribunal (artigo 156 do CPC). As partes também podem escolher o perito juntas, de comum acordo, na chamada perícia consensual (artigo 471).

“A gente se vê como uma empresa de tecnologia que trabalha para a Justiça andar mais rápido. Cada laudo entregue no prazo é um processo que não fica parado”, diz Martinhago.

Para quem precisa de perito na própria cidade, a busca por comarca é o atalho. A decisão final segue o rito do processo.