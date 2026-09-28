Chase leva parceria com Red Bull para o Wavelife em ação da Ouro Records

Chase e a Ouro Records levaram uma ação com a Red Bull para dentro do Wavelife, projeto audiovisual do artista publicado no YouTube. A colaboração começou no estúdio da gravadora, onde uma Defender preta caracterizada com a marca chegou para fazer uma entrega especial a Chase.

A visita levou ao estúdio caixas de produtos e materiais da Red Bull. Uma equipe registrou a ação em fotos e vídeos, incluindo os bastidores que serão apresentados em um episódio do Wavelife.

Chase também anunciou a parceria nas redes sociais. Em um Reels, contou que já tinha vontade de trabalhar com a marca havia algum tempo e mostrou parte da experiência no estúdio.

Para quem acompanha o Wavelife, porém, a Red Bull não apareceu pela primeira vez nesse anúncio. O produto já fazia parte de registros da rotina do artista, entre gravações, compromissos e viagens. Durante uma passagem pelo Chile, por exemplo, apareceu em conteúdos feitos na estação de esqui.

Criado para mostrar o que acontece entre os lançamentos musicais, o Wavelife reúne viagens, bastidores, esporte, moda, gastronomia e outros interesses de Chase. A entrega no estúdio será contada dentro desse formato, acompanhando a ação para além das fotos e da publicação nas redes sociais.

A ação também conversa diretamente com o perfil de Chase. Além da música, o artista constrói sua presença digital a partir de diferentes interesses e experiências, criando conteúdos que transitam entre entretenimento, lifestyle e cultura.

A ideia, nesse caso, não é simplesmente inserir uma marca dentro de um vídeo. É construir uma experiência que tenha começo, desenvolvimento e continuidade dentro do universo do artista.

O encontro entre Chase, Ouro Records e Red Bull marca, assim, um novo capítulo do Wavelife e abre espaço para que o formato se desenvolva também como plataforma para experiências com marcas.

O primeiro episódio dessa parceria mostra justamente esse caminho: uma ação que começa no estúdio da Ouro Records, ganha conteúdo nas redes sociais e se transforma em uma história completa dentro do Wavelife.