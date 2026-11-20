UAI PORTAL UAI MEGA DA VIRADA CONCURSO

3100 A Mega da Virada 2026 tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão e prazo final de apostas informado para 31 de dezembro. 1 Prazo informado: apostas até as 22h de 31 de dezembro, no horário de Brasília.

2 Sorteio previsto: 1º de janeiro de 2027, às 11h, em São Paulo.

3 Aposta simples: R$ 6, com seis dezenas. O prêmio especial não acumula.

As apostas foram abertas em 3 de novembro. Para participar pela internet, o jogador pode acessar o portal Loterias Online. É recomendável não deixar o registro para os últimos minutos. Apostar com antecedência reduz o risco de enfrentar filas ou imprevistos nos canais de atendimento.

Quando será o sorteio da Mega da Virada 2026?

O concurso 3100 está previsto para 1º de janeiro de 2027, às 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

A transmissão está prevista para o canal oficial da Caixa no YouTube.

A mudança em relação ao horário tradicional da Mega da Virada exige atenção de quem costuma acompanhar o sorteio na noite de Réveillon. A data e o horário devem ser confirmados no cronograma oficial da Caixa antes da publicação.

Qual é o prêmio da Mega da Virada 2026?

O prêmio estimado informado para o concurso 3100 é de R$ 1 bilhão. Por se tratar de um concurso especial, a Mega da Virada não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação principal é destinada à faixa seguinte, conforme o regulamento.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. O jogador pode marcar de seis a 20 dezenas no volante.

Com uma aposta simples, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860.

Como funciona o bolão da Mega da Virada?

O bolão permite dividir o custo da aposta em cotas entre diferentes participantes. O material de apuração informa que o bolão da Caixa pode ter de duas a 100 cotas, com valor mínimo de R$ 18,00 e cota mínima de R$ 7,00.

Também é informado o limite de até dez apostas por bolão e a possibilidade de tarifa de serviço de até 35% em bolões organizados por lotéricas. Esses valores e condições devem ser confirmados no regulamento vigente antes da publicação.

Como resgatar o prêmio se ganhar?

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, o valor não retirado recebe a destinação prevista nas regras legais.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as condições aplicáveis. Valores superiores devem ser recebidos em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação. Consulte as orientações atualizadas no site das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.

Categoria: Loteria