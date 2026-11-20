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20/11/2026 Não há sorteios das Loterias Caixa nesta sexta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra. 1 Pausa no calendário: não há concursos previstos para sexta-feira (20) e sábado (21).

2 A programação aponta a retomada no domingo, 22/11 , com Lotofácil, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte.

3 Quina Friday: concurso especial 7173 previsto para 29 de novembro, com prêmio estimado em R$ 60 milhões.

O que fica sem sorteio no feriado?

A pausa atinge as modalidades previstas no calendário do período, incluindo Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte e +Milionária. Não há concursos programados para esta sexta-feira.

O último dia de sorteios antes do feriado foi quinta-feira (19), com os concursos Lotofácil 3834, Quina 7172, Mega-Sena 3088, Timemania 2470 e Dia de Sorte 1352.

Na Lotofácil 3834, oito apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 166.998,71 cada. O resultado completo pode ser conferido na cobertura do concurso.

Quando os sorteios voltam?

A programação fornecida aponta a retomada no domingo, 22 de novembro, com os seguintes concursos:

Lotofácil 3835, com prêmio estimado em R$ 2 milhões;

Mega-Sena 3089;

Timemania 2471;

Dia de Sorte 1353.

Os horários precisam ser confirmados no cronograma oficial da Caixa antes da publicação.

Para segunda-feira (23), a programação apresentada prevê +Milionária 409, Lotomania 3002, Dupla Sena 3035, Super Sete 925, Lotofácil 3836 e Dia de Sorte 1354. Essa sequência também deve ser conferida no calendário oficial.

E a Quina? Modalidade terá concurso especial

A Quina não aparece na programação de domingo. As apostas informadas para o período são destinadas à Quina Friday, concurso especial 7173, previsto para 29 de novembro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os cinco números, a premiação é destinada à faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

É possível apostar durante o feriado?

Os canais digitais da Caixa permitem registrar apostas para concursos futuros. O apostador pode utilizar o portal Loterias Online ou o aplicativo oficial.

As apostas devem ser feitas antes do encerramento das vendas de cada concurso. Já as casas lotéricas podem ter funcionamento alterado durante o feriado, por isso é recomendável consultar a unidade antes de sair de casa.

Como acompanhar os próximos resultados?

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Os resultados, regras e calendário das modalidades ficam disponíveis no site oficial das Loterias Caixa.

Como receber um prêmio de loteria?

O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Depois desse prazo, o valor não retirado recebe a destinação prevista nas regras legais.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as condições vigentes. Valores superiores devem ser recebidos em uma agência, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

Fonte: informações e calendário das Loterias Caixa. Consulte a programação oficial antes de apostar.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.