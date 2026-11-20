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3834 Oito apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3834 e receberam R$ 166.998,71 cada. 1 Prêmio principal: oito apostas ganhadoras, com R$ 166.998,71 para cada uma.

2 Dezenas sorteadas: 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3835, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quais foram as dezenas sorteadas?

Os números sorteados foram:

02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25

Na ordem em que saíram do globo: 04, 09, 15, 02, 06, 11, 07, 13, 03, 24, 22, 21, 17, 20 e 25.

O sorteio ocorreu na quinta-feira, 19 de novembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso arrecadou R$ 19.935.559,00.

O prêmio da Lotofácil acumulou?

Não. Oito apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram a faixa principal. Cinco foram registradas pelo canal eletrônico da Caixa e três em casas lotéricas.

Cada aposta vencedora recebeu R$ 166.998,71.

Rateio da Lotofácil 3834: quanto pagou cada faixa?

15 acertos: 8 apostas ganhadoras — R$ 166.998,71 cada;

8 apostas ganhadoras — R$ 166.998,71 cada; 14 acertos: 464 apostas ganhadoras — R$ 862,45 cada;

464 apostas ganhadoras — R$ 862,45 cada; 13 acertos: 12.469 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada;

12.469 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada; 12 acertos: 110.011 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada;

110.011 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada; 11 acertos: 524.985 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada.

De onde são os ganhadores?

Entre as três apostas feitas em lotéricas, a relação informada aponta:

Itarantim (BA);

São Caetano do Sul (SP);

São Paulo (SP).

As outras cinco apostas foram registradas pelo canal eletrônico. A identificação das cidades associadas a esses bilhetes aparece em fontes jornalísticas secundárias, mas não consta individualizada no registro da Caixa apresentado no material de apuração. Por isso, essas localidades não são listadas aqui como confirmação oficial.

Como resgatar o prêmio?

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, o valor não resgatado recebe a destinação prevista nas regras legais.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as condições vigentes. Valores superiores devem ser recebidos em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Como cada aposta vencedora recebeu R$ 166.998,71, os ganhadores da faixa principal precisam procurar uma agência da Caixa para solicitar o pagamento.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso é o 3835, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A programação fornecida aponta o sorteio para domingo, 22 de novembro.

As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online ou em casas lotéricas, respeitando o encerramento das vendas.

Últimos resultados da Lotofácil

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25. Oito ganhadores, R$ 166.998,71 cada.

02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25. Oito ganhadores, R$ 166.998,71 cada. 3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24. Um ganhador em Araucária (PR), R$ 4.164.686,22.

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24. Um ganhador em Araucária (PR), R$ 4.164.686,22. 3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23. Acumulou.

01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23. Acumulou. 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25. Dois ganhadores, R$ 696.133,39 cada.

O histórico completo está disponível na página da Lotofácil na Caixa.

Como apostar na Lotofácil?

A aposta pode ser feita em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa. No portal online, basta fazer login, selecionar a Lotofácil e marcar os números. Também é possível utilizar a opção Surpresinha, quando disponível.

Fonte: resultado e rateio informados a partir dos dados da Caixa e das fontes complementares de apuração.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.