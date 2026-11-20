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DA LOTERIA Descobriu que ganhou na loteria? Nas primeiras 24 horas, o mais importante é proteger o comprovante e evitar decisões precipitadas. 1 Proteja o bilhete: guarde o comprovante físico ou eletrônico em local seguro.

2 Prazo de resgate: o ganhador tem até 90 dias após o sorteio para solicitar o prêmio.

3 Evite golpes: desconfie de contatos que peçam dinheiro, senhas ou códigos para liberar a premiação.

1. Confirme o resultado em um canal oficial

O primeiro passo é conferir as dezenas no site das Loterias Caixa, no aplicativo oficial ou em uma casa lotérica.

Confira também o número do concurso e a modalidade da aposta. Uma consulta ao resultado não significa que o prêmio já foi validado: a conferência do bilhete e a liberação do pagamento são procedimentos realizados pela Caixa.

2. Guarde o bilhete ou o comprovante da aposta

Se a aposta foi feita em uma lotérica, o bilhete físico é o documento que comprova o jogo. Mantenha-o em local seguro e evite compartilhar imagens que mostrem informações capazes de comprometer o resgate.

O material de orientação da Caixa indica que o apostador deve preencher nome completo e CPF no verso do bilhete físico para reforçar a identificação do titular.

Quem fez a aposta pela internet deve preservar o comprovante eletrônico e seguir as instruções de resgate disponibilizadas no próprio canal. O material de apuração também menciona código de resgate de seis dígitos, com validade de 24 horas, e QR Code com validade de 60 minutos. Esses procedimentos devem ser conferidos diretamente no portal oficial antes de serem utilizados.

3. Evite divulgar que ganhou

Não é necessário anunciar o resultado nas redes sociais ou compartilhar fotografias do bilhete. Evite publicar o valor do prêmio, informações da aposta ou códigos utilizados no resgate.

Manter discrição também ajuda a reduzir abordagens indesejadas e tentativas de fraude. Antes de receber o dinheiro, preserve as informações da aposta e tenha cuidado ao conversar sobre o prêmio.

4. Desconfie de mensagens e ligações

A Caixa não precisa que o ganhador pague uma taxa antecipada para liberar o prêmio. Mensagens que solicitam transferências, senhas, documentos ou códigos sob a promessa de facilitar o recebimento devem ser tratadas com desconfiança.

Não compartilhe códigos de resgate, dados bancários ou informações pessoais com desconhecidos. Em caso de dúvida, procure diretamente os canais oficiais da Caixa.

5. Saiba onde e quando receber o dinheiro

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, o valor não retirado recebe a destinação prevista nas regras legais.

As condições de pagamento variam conforme o valor:

Até R$ 2.428,79: o resgate pode ser feito em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes;

o resgate pode ser feito em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes; Acima de R$ 2.428,80: o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta;

o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta; Acima de R$ 10 mil: o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

Consulte os procedimentos atualizados no site das Loterias Caixa.

6. Entenda a tributação do prêmio

A tributação dos prêmios de loteria precisa ser considerada no planejamento financeiro. Os percentuais, limites e critérios de declaração devem ser confirmados nas orientações oficiais da Receita Federal e da Caixa antes da publicação.

Para entender como o valor recebido deve aparecer na declaração anual, é recomendável consultar um contador ou profissional habilitado.

7. Evite decisões financeiras precipitadas

Ganhar um prêmio elevado não significa que seja necessário tomar decisões imediatamente. Antes de comprar um imóvel, fazer investimentos ou emprestar dinheiro, reserve um tempo para organizar as prioridades.

Se o valor for expressivo, procure orientação financeira e jurídica independente. Um planejamento adequado pode ajudar a proteger o patrimônio e evitar compromissos assumidos por impulso.

Como apostar nas Loterias Caixa?

Quem deseja participar de concursos futuros pode registrar uma aposta em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa, como o portal Loterias Online.

As regras, modalidades e resultados ficam disponíveis no site oficial das Loterias Caixa.

Fonte: informações sobre resgate e procedimentos devem ser conferidas nos canais oficiais da Caixa antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.